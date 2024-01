Paro 24E: marplatenses comenzaron la jornada complicados con el transporte

Comenzó la jornada de paro y movilización indicada para este 24 de enero, en donde múltiples sectores afirmaron sumarse a marchar en contra del DNU que presentó el gobierno Nacional.

Esto paralizará a gran parte de la ciudad ya que por ejemplo bancarios, transporte de taxis, remises, colectivos municipales, entre otros, expresaron que no trabajarán.

Si bien desde la UTA local anunciaron que reducirían las frecuencias y que a partir de las 19 de este miércoles, no brindarán más servicio, los marplatenses se vieron bastante complicados a la hora de ir a trabajar.

Sobre esto, El Marplatense recorrió las calles céntricas de la ciudad y dialogó con usuarios de colectivo para consultarles cómo comenzaron la jornada: "Este miércoles, el funcionamiento de los colectivos lo veo muy mal. Ya diariamente los que salimos a trabajar tenemos que esperar mucho porque no cumplen con las frecuencias, pero hoy es peor. Dijeron que iban a funcionar bien como un feriado pero yo salí a las 7 de la mañana, tengo que entrar a las 9 y van a ser las 10 de la mañana y todavía no pude tomarlo porque pasaron 5 colectivos llenos y no paran".

"Estoy de acuerdo con que la gente se movilice, que exprese lo que siente. Yo trabajo en una empresa en donde realmente estamos buscando gente para trabajar y no quieren venir a laburar. Eso va en cada persona, en cómo quiere definir su futuro o avanzando en su vida pero, la gente no quiere trabajar".

"Dijeron que a las 12 empieza el paro y para mi ese va a ser el momento donde haya más problemas porque los colectivos no van a andar mucho y se van a desviar bastante", mencionó.

"Yo tuve que esperar casi media hora de más. Sabía que iban a reducir las frecuencias y por eso salí un rato antes a esperarlo pero no hubo caso y llegué más tarde al trabajo", indicó otra de las usuarias.

"Me parece bien que la gente se movilice, mientras no moleste ni complique a los demás que necesitamos ir a trabajar y seguir con nuestras vidas", indicó.

"Yo por suerte no me movilizo en colectivo pero si me parece una barbaridad que no le den la posibilidad al Gobierno, que fue elegido por la mayoría", sentenció una vecina.