Ley de Pesca: “Es el momento más dramático que ha vivido la actividad pesquera en años”

El presidente de la reconocida empresa naval “Astilleros Contessi”, Domingo Contessi, fue categórico al cuestionar la modificación a la Ley de Pesca presentada por el Gobierno nacional: “Es el momento más dramático que ha vivido la actividad pesquera en muchísimos años”.

El empresario recordó que “se está modificando una ley que es de 1998, que permitió un ordenamiento de la pesquería, que cambió un régimen de la pesca olímpica por otro que incluyó las cuotas individuales de captura”. Y señaló que el proyecto original del Gobierno “tenía cosas aberrantes como la posibilidad de operar con tripulaciones 100% extranjeras o descargar en puertos extranjeros”.

“Creo que sin lugar a dudas que es el momento más dramático que ha vivido la actividad pesquera en muchísimos años”, aseguró Contessi en diálogo con Primera Tarde por Radio Mitre Mar del Plata. Y explicó que esto es así porque “está en riesgo todo lo que conocemos, así de sencillo”.

Sobre el proyecto original, el empresario naval indicó que “íbamos a permitir darle cosas a no se sabe quién y que ni siquiera sean exportaciones argentinas. Íbamos a darle la pesca a cualquiera y ni siquiera íbamos a cobrar derechos de exportación. Sabíamos que eso era burdo, que se iba a corregir. Se terminó corrigiendo”.

Sin embargo, para Contessi “no se corrigió el centro de la cuestión, que es la licitación de las cuotas pesqueras”. Y explicó que el sector se opone porque “es un sistema que no se aplica en ninguna pesquería desarrollada del mundo. Se licitan cuotas en países que no tienen industria pesquera. Licitar implica dos cosas: si se agregan nuevos jugadores, los que actualmente estamos vamos a pasar de salvarnos a ir a pescar las especies no cuotificadas, que las vamos a sobrepescar porque no hay lugar para un barco más”.

El presidente de “Astilleros Contessi” recordó que esto “lo dicen el INIDEP y todos los científicos, lamentablemente no se pueden agregar más barcos”. Además consideró que “romper este equilibrio no sólo implicará una depredación, sino que van a desaparecer centenares de pymes y de empresas que no tienen posibilidades de participar de una licitación”.

Además, Contessi cuestionó los dichos del vocero presidencial, Manuel Adorni, quien dijo que “el sector no aporta lo suficiente”. Para el empresario esto es “desconocimiento total, porque el sector no tiene posibilidades de crecimiento con más captura, porque está toda la pesquería en su máximo rendimiento, porque lo que paga el sector es casi el 35% de lo que se exporta”.

Y amplió: “El 0,2% que menciona Adorni es sólo el canon pesquero, que puede parecer irrisorio, pero no lo fijamos nosotros, lo fija el Estado. La carga impositiva que tiene el sector es enorme, al igual que cualquier empresa argentina”.

Sin embargo, el empresario duda respecto de si lo que se hace es por desconocimiento o hay algo de fondo: “Después de un mes de hacer docencia, de hablar con cada uno de los legisladores, con los funcionarios del Gobierno, no haberles hecho entender esto… Ahí uno ve que puede haber otros intereses. Nuestro caladero es apetecible. Especialmente si vos le permitís extraer los recursos sin ningún compromiso”.