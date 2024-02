Desvalijaron la casa de una atleta marplatense y corre riesgo su participación en el Maratón CAF

El miedo, la incertidumbre y el desconsuelo son los sentimientos que hoy inundan a Natacha Anahí Castaño, atleta marplatense, que sufrió el robo de sus pertenencias en su casa del barrio Félix U. Camet.

La ganadora del Maratón de Mar del Plata 2023 dejó a las 21 su hogar para dirigirse a su trabajo en la clínica 25 de Mayo, donde cumple el rol de enfermera. Después de una ardua jornada, a las 6 de la mañana fue a entrenar a la costa. "Luego me llamó mi familia para avisarme que me habían entrado a robar a casa", comentó en diálogo con El Marplatense.

Rápidamente se dirigió a su domicilio y "cuando llegué había un caos, se llevaron toda la ropa, las zapatillas deportivas con las que competía, electrodomésticos, la bicicleta, no dejaron nada prácticamente", señaló.

Esta situación creó un nuevo obstáculo para su llegada al Maratón CAF, que se realizará en Caracas, con la participación de 25 atletas de élite de 11 países América Latina y el Caribe.

"Estamos entre todos tratando de conseguir las zapatillas porque eran las únicas que tenía exclusivamente para las carreras de calle y los maratones, las competencias importantes. Ahora falta un mes para que pueda viajar a Venezuela y no tengo el calzado, sólo las que tenía puestas para los entrenamientos diarios", relató.

La importancia de recuperar estos elementos es porque "ya me acostumbré a determinadas zapatillas y las necesito, es lo más urgente y lo que me pone mal porque quiero ir allá, bajar la marca, representar a Argentina de la mejor manera", destacó.

"La verdad es que hoy yo no me las puedo comprar, es mucha plata para mi y no voy a llegar antes de viajar. Me voy el 14 de marzo y corro en Venezuela el 17 y no llego", agregó.

Respecto a los hechos que tuvieron lugar el miércoles a la madrugada, dijo que "justo hay un grupo vecinal de WhatsApp donde habían escrito a la noche que andaban tres personas merodeando con un palo, al rato pasó la policía por la zona y se fue. Ese audio me lo hizo escuchar la policía que vino a tomarme la denuncia, creo que lo podrían haber prevenido porque si se hubieran quedado más tiempo dando vueltas o dando recorridos, no me hubiesen robado".

Asimismo, contó que "vivo en una casa prefabricada que la estoy pagando hace tres años, compré un terreno con mucho sacrificio y sé que es más fácil entrar. Le hicieron palanca a una reja con ese palo que supuestamente decían los vecinos y se llevaron todo".

Por lo que recalcó que "debe actuar diferente la policía, debe estar más presente. Ayer no fui a trabajar porque anímicamente no estoy bien, no me sentía en condiciones, me quedé también por miedo a que vuelvan a entrar. Los oficiales me dijeron que arregle la reja porque al ser una casa prefabricada, y que dejaron algunas cosas, era probable que vuelvan a entrar".

Sin embargo, "la policía ayer no pasó en toda la noche, no vienen nunca, si no los llamás por algo, no recorren", concluyó.