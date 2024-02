Privatización del Banco Nación: "Vamos a dar lucha por los 17 mil empleados, hasta el final"

Tras los anuncios por parte del Gobierno Nacional en cuanto a las intenciones de privatizar el Banco Nación, desde la Asociación Bancaria seccional Mar del Plata comenzaron una junta de firmas en rechazo a esta medida.

Trabajadores de la entidad local ya habían afirmado su malestar manifestándose en las puertas de la central céntrica ubicada en Córdoba y San Martín donde indicaron: "Nos tiene muy preocupados. Venimos realizando asambleas en toda la ciudad y el país, concientizando a los compañeros".

En ese sentido, el secretario general de La Bancaria, Eduardo Zingarelli dialogó con El Marplatense y dijo: "Desde la Bancaria nacional, estamos juntando firmas. La idea es llegar al millón y medio ya que el Banco es el más grande del país y tiene 15 millones de clientes. Estamos un poco asorados con este tema. Nunca pensamos que la institución iba a volver a estar como en los años 90, pasando por esta etapa ya que da ganancias importantes para Argentina".

"Ojalá no lleguemos a la pérdida de trabajadores en el caso de que se privatice. Nosotros tenemos 17 mil personas trabajando en el Banco a nivel país. Los compañeros están todos muy angustiados, pasando una etapa grave de incertidumbre y la idea es defender bajo capa y espada. Vamos a dar lucha hasta el final", sumó.

Y agregó: "A partir de este próximo lunes vamos a estar en San Martín y Córdoba con una mesa para que forme la ciudadanía. Quien se quiera acercar al Sindicato ubicado en San Luis 2069, lo puede hacer".

"No sabríamos bien cómo sería una sociedad mixta. No entendemos que es lo que quieren hacer. Está claramente sabido que hay capitales detrás de este banco ya que es uno que da unas ganancias muy importantes. Impactaría fuerte porque dentro de la seccional hay uno een General Pirán que estaría desapareciendo porque no es un lugar apetecible para los capitales privados", adhirió el referente local.

"El banco Nación, al igual que el Provincia, cumple un rol social. Sin ir más lejos, con la desgracia de Bahía Blanca, estuvimos presentes. Es mucho más profunda la función en todo el país. Sería una pérdida muy grande en la ciudadanía", concluyó Zingarelli.