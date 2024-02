Desesperado pedido de la mamá de una adolescente que tiene una enfermedad genética y se quedó sin IOMA

El conflicto de IOMA con las clínicas ha dejado a cientos de afiliados con problemas para acceder a la salud, y en algunos casos, continuar con sus tratamientos permanentes.

Una de las personas afectadas es Milena, una joven de 16 años que padece una enfermedad genética que requiere tratamiento permanente para continuar su vida de forma estable.

En diálogo con El Marplatense, Marcela, la mamá de Milena, contó que "hace seis años fue diagnosticada con una enfermedad ultra rara, síndrome urémico hemolítico atípico y es genético".

A su vez, "tiene dos mutaciones CFRH 1y en el 3, necesita una medicación que se llama Eculizumab que se lo infunden cada 15 días, sin esa medicación recae y se pone muy mal. Es la única medicación que existe para su tratamiento, la mantiene viva".

En este contexto, "el martes nos encontramos con que la Clínica del Niño y la Madre, la única que funcionaba con IOMA en Mar del Plata, cerró sus puertas a los afiliados", declaró.

Además, "la salud pública está colapsada, no hay lugar para llevarla este miércoles que necesita ser infundida con las cuatro dosis que necesita", resaltó Marcela.

Respecto a la obra social, señaló que "en IOMA no saben darnos respuestas y no han hecho la compra de la medicación para la semana que viene".

Por lo que "estamos en una situación crítica, ya que no solo tenemos que conseguir dónde llevarla para pasarle la medicación, sino que para la próxima semana no tenemos dosis ni hospital o clínica para ser infundida. Es una situación muy crítica porque Mile sin esa medicación no resiste", concluyó.