La UTA anunció un paro de transporte en el interior del país: ¿Qué pasará en Mar del Plata?

Luego de que finalizara la conciliación obligatoria y tras no haber arribado a un acuerdo con las cámaras empresariales, la Unión Tranviarios Automotor (UTA) anunció un nuevo paro de colectivos en el interior del país. La medida de fuerza será el próximo martes 5 de marzo y se extenderá por 24 horas. Pero, ¿qué ocurrirá en Mar del Plata y Batán?

Así lo adelantó la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA) tras una audiencia en la que fracasaron las negociaciones sobre los salarios. “Finalizó la audiencia en Secretaría de Trabajo entre los empresarios de colectivos del interior del país y la UTA. No hubo acuerdo y finaliza la conciliación obligatoria. UTA llama a un paro de 24 horas para el próximo 5 de marzo”, comunicaron a través de las redes sociales.

Cabe recordar que el gremio solicitó una mejora salarial para los conductores de todo el país que sea igual a la acordada para los choferes del AMBA, cuyos salarios básicos arreglados fueron de casi $600.000 en enero y más de $700.000 para febrero. De acuerdo al fragmento del acta difundida esta tarde, las partes volverán a reunirse la próxima semana, más precisamente el 7 de marzo a las 13.

En este contexto, desde la UTA difundieron hoy un comunicado en el que señalaron que el acuerdo salarial no recibe actualizaciones desde diciembre. “Tras dos meses de audiencia en la Secretaría de Trabajo de la Nación, no ha acercado ofrecimiento salarial alguno”, mencionaron. Y ampliaron: “En atención a ello, informamos que se ha resuelto la adopción de una medida de acción gremial, consistente en un paro por 24 horas, durante toda la jornada del día martes 5 de marzo de 2024″.

En Mar del Plata, una consulta a un referente de la Agrupación Juan Manuel Palacios dijo que "desde nuestra seccional no hay una decisión tomada", por lo que no se descartaría que la medida a nivel Nacional no se avale, como ya ha sucedido con otras medidas de fuerza en los últimos meses. La situación en Mar del Plata es curiosa porque la conducción local no responde a los mandos Nacionales. Habrá que esperar para conocer quienes se pueden adherir.