Las 5 notas más leídas en El Marplatense durante el 2019

El 2019 llegó su fin, y múltiples noticias han marcado el día a día de los marplatenses y de los argentinos en general. Conocé cuales fueron las notas más visitadas por los lectores de El Marplatense.

El jueves 7 de noviembre ocurrió un trágico accidente sobre la ruta 11 en el kilómetro 473 y dejó el saldo de dos muertos, una familia destruida y una sociedad conmocionada. Entre la tragedia, se encontraba Facundo, de 21 años, y su hermana, dos jóvenes que intentaron, en medio del dolor, salir adelante.

La historia conmovedora de Facundo resultó ser la nota más leída de El Marplatense del 2019: a pesar de la tragedia, el joven de 18 años quiere terminar la secundaria y conseguir un empleo.

La sociedad marplatense no fue indiferente a este infortunio, y en pocas horas, una de sus maestras del secundario y una compañera de colegio comenzaron una campaña de ayuda, para acompañarlo a transitar este camino complejo.

En segundo lugar, se encuentra la nota "No me baño", el grafitti que copa las paredes de Mar del Plata". Cada pared, rincón y lugar de Mar del Plata tiene en los últimos tiempos un llamativo graffiti que dice "No me baño". Pocos conocen el significado de esta frase que inunda la ciudad.

La "No me baño" es una crew de skaters que existe desde hace años, pero fue recién hace dos cuando empezaron a bombardear -pintar su nombre en la mayor cantidad de lugares posibles- las paredes de la Capital Federal, que hicieron que cada vez más personas se preguntaran por ellos. Ahora, como un virus, llegó a Mar del Plata y otras ciudades del país.

El podio de los lectores de El Marplatense es completado el emotivo saludo del ARA La Argentina al Submarino ARA San Juan. El tripulante de la embarcación saludó: "Submarino ARA San Juan, aquí destructor ARA La Argentina ¡VIVA LA PATRIA! corto emisión".

En cuarto lugar se encuentra la historia de Sonia, una abuela que cría sola a su nieto pide ayuda: necesita leche y pañales. Como muchas otras abuelas, profesa el amor por su nieto por medio de fotos en Facebook y en los perfiles de las redes sociales.

Sin embargo, Sonia no es como el resto de las abuelas. Desde hace tiempo, tuvo que hacerse cargo de la crianza del bebé y, por eso, pidió ayuda a la comunidad que no tardó en hacerse eco y comenzar a colaborar.

En quinto lugar se ubicó la nota "El cristo nuestro de cada día".

Un relato periodístico sobre el hombre que circula por las calles del centro de Mar del Plata, aparentemente sin rumbo, con la vestimenta de los tiempos de Jesús en las regiones de Galilea y Judea.