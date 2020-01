Habló el joven golpeado por patovicas: "Estoy vivo de milagro"

El joven golpeado por patovicas durante el fin de semana pasado a la salida de un boliche ubicado en la zona de Playa Grande brindó declaraciones, luego de que se difundiera el video de la agresión y de que el hecho llegara a los medios de todo el país. "Estoy vivo de milagro", dijo.

En diálogo con la cadena de noticias TN, Joaquín explicó que se realizó varios controles médicos a causa de fuertes dolores de cabeza y mareos, como secuela del impacto recibido. "A medida que pasan las horas me duele más el cuerpo, por el golpe y la manera en la que caí", comentó.

"Vi el vídeo una o dos veces y no lo quise ver más, es muy fuerte, me asusta realmente, pero siento que tuve suerte de la manera en la que caí, porque podría no estar contándolo", siguió. En las imágenes, se ve que pierde el conocimiento a causa de la agresión.

El joven admitió que no tenia consciencia del fuerte golpe hasta que pudo verlo en el video. "Cuando veo el video me asusto y ahí empiezo a hacerme controles, fui al medico, me hicieron unas placas, y ahora tengo controles cada 24 horas porque tengo mareos y me da dolores de cabeza", explicó. Esa noche, la ambulancia lo revisó, pero le dio el alta de forma casi inmediata.

"Me tengo que controlar porque si hago movimientos bruscos me mareo de golpe", continuó. El joven recibió apoyo del gremio de patovicas y también pudo comunicarse con los encargados de seguridad del boliche. Actualmente, hay una causa y una denuncia a cargo de la fiscal Andrea Gómez. El atacante fue apartado.