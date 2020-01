El Circo Rodas en Mar del Plata: alegría para toda la familia

El Circo Rodas volvió a la ciudad para realizar la temporada de verano y divertir a toda la familia. Un espectáculo que divierte tanto a grandes como a chicos que ha cosechado reconocimientos y logros por toda latinoamérica. Se puede visitar la carpa Circo Rodas todos los días 19.30 y 22.

"Estamos en un buen inicio de temporada, con un espectáculo gigante como es el Rodas, el circo más famoso de América, prensentándo atracciones de motociclistas, siete en el globo de la muerte, tenemos duo deciclistas locos, contorsionista, malabarista, equilibristas y la risa. El encanto musical junto con CachiPuchi, los payasos chilenos que estamos en el Rodas", explicó el payaso Chuchoca en diálogo con El Marplatense.

Por su parte, el payaso Cachipuchi se refirió a la parte social del Circo, que "se traslada y visita" a gente que no puede asistir o a hospitales. Es un lugar en el que "el chico disfruta como chico y el papá vuelve a hacer niño".

Leandro y Luciano Segura son hermanos e icarios del circo y curten la actividad circense desde muy chicos. "A los 4 años salía a la pista ya, cuando fui creciendo empecé a hacer cosas con más dificultad", contó el primero. El menor, de 13 años, también inició a esa edad: "Primero de payasito, después fui haciendo un acto solo, después mejorándolo, hasta que se nos dio por hacer esto".

La contorsionista que aportará su magia al espectáculo es Dominique. "Mi padre tiene 70 años en circo, a los 3 me empezó a ensayar. Ahora tengo 18. Entreno todos los días dos horas y cuarenta minutos antes de la función empiezo con el calentamiento. Todos los días para que no se me endurezcan los tendones. Estoy orgullosa de compartir el escenario del circo rodas, de presentarme en Mar del Plata y por eso los esperamos a todos", afirmó.

Por último, volvió a tomar la palabra Chuchoca quien brindó un mensaje para todos: "Hoy en día, un tercio del mundo lo que más necesita es la alegría. Y la alegría esta aquí, en el circo, junto a un elenco que se entrega un 100% para mostrar un gran espectáculo. Realmente el circo es un conjunto de personas que intentamos llevar siempre la alegría, tanto a niños como adultos y también tercera edad. Invitamos a la gran familia".