Habló el joven atacado por patovicas: "Lo que pasó fue muy grave, me podrían haber matado"

Los jóvenes que fueron golpeados por patovicas en el boliche Bruto brindaron su versión de los hechos desde una clínica privada de la ciudad donde uno de ellos se encuentra internado. Allí, detallaron que fueron varios los agresores y que los golpes fueron "por nada" y sin mediar palabra.

"Estoy en recuperación. Pero lo que nos pasó fue muy grave, me podrían haber matado. Tuve conmoción cerebral de seis horas, vómitos. Mi primo fue a pedir ayuda para que pidan una ambulancia y recibimos más golpes", contó Emiliano, el joven que se ve desmayado en el video, en el canal Todo Noticias.

Emiliano y su primo Maximiliano son de San Juan y se encuentran en la ciudad de vacaciones junto con su familia. Las condiciones de salud no le permitieron radicar una denuncia penal, pero anticipó que lo hará cuando esté recupoerado.

"No pasó nada. La realidad es que fuimos a conseguir la entrada al boliche, porque tocaba una banda y queríamos conocer. Inclusive fuimos con una prima, que era menor de 21 y nos quedamos esperando a ver si ella entraba. En base a esto, la entrada estaba lejos de donde estábamos nosotros, que es la zona para fumar. Yo gritaba y no me escuchaba, corrí un poco la valla para arrimarme, no había nadie, y ahí se desató el caos. Sin mediar palabra, sin decir nada", relató.

El boliche Bruto, donde ocurrieron los hechos, no fue clausurado pero sí recibió una multa económica, al igual que la empresa de seguridad contratada.

"Nombre y apellido de quien me pegó no tengo, porque tampoco pude identificar a una persona. Fueron tres o cuatro los que me agredieron. Resulta imposible individualizar a quien fue. En ese momento nadie salió a asistirnos", agregó Emiliano.

Por su parte, Maximiliano relató que quiso asistir a su primo cuando lo vio en el piso: "Tratando de salir, me agarraron por la espalda, me pegaron una piña, tres de frente. No llegué a decir nada y me pegaron".