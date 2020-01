Javier Calamaro: “Soy un sobreviviente que debe adaptarse a todo”

Por Germán Ronchi

Un verano sin vacaciones; la industria discográfica; sus 20 años de carrera; el tango; la televisión; reversiones y nuevo disco. Todas estas cuestiones se desarrollaron en la conversación que mantuvo Javier Calamaro con El Marplatense, previa a su presentación en Espacio Clarín donde repasó toda su carrera y sus éxitos más importantes.

Muchas veces se presentó en el escenario de Alberti 1242, pero según comentó esta fue distinta. “Este año se respira más libertad”, dijo y rió. “Nos agarra en un verano sin vacaciones, con mucho trabajo, de viajes y grabaciones con amigos. Estoy preparando un tema que voy a sacar en abril, más o menos para cuando estreno mi segunda temporada de “Concierto Extremo”, que va a seguir saliendo los domingos a la 21 por la TV Pública. Y el tema es una versión muy punk rock de ´Quitapenas´ con Ulises Bueno. Antes, el 7 de febrero va a estar saliendo una canción que grabamos con Charly García: ´Sweet Home´”, agregó.

Javier Calamaro también reversionó su propio tema “Euforia y furia” junto a Coti Sorokin hace un año. Ahora se viene “Quitapenas”, lo que pareciera el camino de un nuevo disco. Sin embargo, el compositor subrayó que “la gente de la industria discográfica ya no mide más en discos, sino en temas que van saliendo. Hice uno con Coti (Sorokin), que lo sacamos nosotros, “Sweet Home” por Sony y el próximo no sé. Y siendo así, de distintas compañías, no podrán conformar un disco. Es decir, van a ser temas. Tengo más o menos 10 temas preparados así, pero van a ir saliendo de a uno”.

- ¿La idea inicial era el disco con todas estas nuevas versiones?

- El año pasado cumplí 20 años de carrera y tuve la idea de hacer mis propios temas como me gustaría escucharlos ahora y con amigos. Eso como concepto cerraba, pero si ahora salen por separado y nunca se juntan, será así.

- Te tenés que ir adaptando…

- El sistema me adapta a patadas en el ojete (risas). No reniego de eso, son así las circunstancias. A mí me gusta más el formato del disco. Incluso estoy generando uno que solamente puede salir en ese formato. Es decir, conceptualmente no pueden salir por separado los temas que lo compongan porque surgen de la misma cosa y no tiene sentido que vayan por separado. Es tan conceptual, que pierde toda gracia si lo hago por separado como esto, que son canciones difundibles y conocidas de antes, con invitados.

- Cuando publicaste “Villavicio” parecía que te alejabas del rock y se encasillabas en el tango.

- De por sí, mi intención inicialmente era intercalar un disco de rock, otro de tango y otro de rock. No pude conseguir alternar porque hay muy poco apoyo para el tango en Argentina, paradójica e increíblemente. En Finlandia por ejemplo hay movidas grosas en torno al tango. Hice un discazo como ´Villavicio´, con el que llegamos a Italia y a todo el continente; luego hice otro (“La vida es afano”) más complejo porque mantener a la orquesta es casi imposible con cuatro festivales por año, y al mismo tiempo, ya estaba sacando otro (“Próxima Vida”), el cual me pedían presentarlo antes que el anterior. Entonces, las cosas no salen como uno quiere a veces y quedan como las circunstancias lo permiten.

- Y hubo que adaptarse…

- Sí, claro. Soy un sobreviviente que debe adaptarse a todo, como cualquiera de nosotros. Me gusta serlo porque un sobreviviente puede morir y volver a nacer, renacer, reinventarse, autosuperarse. En todos los niveles de la vida uno se transforma en sobreviviente, por lo que las circunstancias no son tan importantes.

