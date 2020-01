Verónica Ojeda habló sobre el Tronador: "Está hermoso, se hizo un gran trabajo"

Verónica Ojeda tuvo un lugar protagónico en las últimas horas tras su participación en el acto de apertura del emblemático Teatro Tronador, ubicado en Santiago del Estero 1746, a causa de un incidente ocurrido dentro del ascensor del lugar. Al respecto, la mamá de Dieguito Fernando desmintió los rumores y valoró el complejo cultural. "Está hermoso, se hizo un gran trabajo", dijo.

La ex participante del Bailando le relató a El Marplatense cómo se desarrollaron los hechos este jueves por la noche. "Estaba invitada por supuesto a la apertura del Teatro Tronador, soy muy amiga y familia de Marcelo González, con lo cual yo tenía que estar", comenzó. Acompañada por su hijo, arribó a Mar del Plata y se dirigió al lugar del evento.

"Llegamos al teatro, bajamos al estacionamiento, subí al ascensor y me quedé trabada, fueron cinco minutos, ni subió ni bajó, quedó ahí quieto, pero no se podían abrir las puertas", continuó, para luego agregar: "Vino la gente que tenía que venir para abrir las puertas, lo hicieron y me fui al palco a disfrutar del evento".

De esta forma, Verónica desmintió totalmente los rumores que circularon durante horas de la noche. "Dijeron que fueron dos horas, que estuve internada, que me bajó la presión, pero no fue nada así, después seguí con otras actividades", aseveró.

Sobre su visita al Tronador, manifestó que fue una experiencia muy grata. "Lo encontré hermoso, es todo nuevo, la verdad que lo felicito a Marcelo González porque hizo un gran trabajo y sé que luchó mucho por tener lo que tiene hoy, luchó por este teatro y desde hace cuatro cinco años que está con este proyecto", dijo. "Lo he visto crecer con esto y lucharla y remarla, por eso tenía que estar junto con él y mi familia también estar al lado de él", sumó.

La ex de Diego Maradona se quedará unos días más en la ciudad, disfrutando de las playas y de la costa junto a Dieguito Fernando. "Hoy fui a la playa un ratito con Diegui, después vamos a hacer un par de eventos más antes de volver a Buenos Aires", contó.

Por último, acerca de sus proyectos a futuro, confesó que le gustaría incursionar en el mundo de la comunicación masiva. "Tengo ganas de hacer radio, voy a ver si se concreta", concluyó.