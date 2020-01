Con un chiste tras otro, el humor de Alfredo Silva hace reír a Mar del Plata

El humorista Alfredo Silva se encuentra en Mar del Plata presentado su espectáculo "La ametralladora del humor" en el Teatro Corrientes. Las funciones se realizan todos los lunes a las 23.55.

Durante su visita a Espacio Clarín, el fenómeno del humor en las redes sociales, reconocido por sus videos en las redes sociales y en los grupos de Whatsapp, dialogó con El Marplatense. "Sinceramente esta temporada me está yendo excelente, me va muy bien en todo sentido y la gente se va muy satisfecha", comenzó.

El cómico detalló que su humor se basa en reírse de sí mismo. "Eso garantiza que la gente lo disfruta, está distendida, no cargo a nadie, no me burlo de nada, sino que hago una biografía de mi vida tanto en el trabajo como en el humor, en todo", expresó.

Silva se encuentra realizando otras funciones en la zona de la Costa Atlántica y en Villa Carlos Paz. Su show es, como él lo define, "apto para todo público". "Yo hago esto en televisión en distintos programas, vengo haciendo el humor que le gusta a la gente, chistes cortos y rápidos", explicó, entre chiste y chiste.

Sobre el origen de su humor, contó: "Uso lo del problema de la vista, el estrabismo, y que soy feo, en el colegio me cargaban pero jamás me afectó, nunca me deprimió, siempre le di para adelante, hay que reírse de uno mismo". "El público siempre es un desafío y a veces ellos eligen temas u objetos, te piden temas y sobre todos tengo un chiste", agregó.

Con un repertorio nuevo en cada show, Alfredo Silva invita al público marplatense y a los turistas a acercarse al Teatro Corrientes, ubicado en Corrientes 1750, para conocer su propuesta. "Es un show familiar, con chistes de doble sentido, así que todos pueden ir a verlo", concluyó.