Combustibles: las petroleras no están obligadas, pero no aumentarán los precios

El Gobierno Nacional decidió extender hasta el 29 de febrero próximo el congelamiento en los precios de los combustibles, con lo que suma una herramienta al combate contra la inflación mientras las petroleras advierten que hay un «atraso» en los valores de hasta el 16%.

La decisión fue oficializada este jueves en el Boletín Oficial por medio del Decreto 118/2020 firmado por el presidente Alberto Fernández; el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; y el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas.

El decreto presidencial también retrasa hasta marzo la actualización de los impuestos que rigen sobre los combustibles líquidos, con la intención de que se mantengan los precios en los surtidores durante todo febrero.

"Todo esto implica un mensaje para los petroleros, el Estado les esta diciendo que resigna una parte de los impuestos en los combustibles, por lo que espera que las empresas tampoco lo aumenten. Si bien el esquema de precios en la Argentina es libre, existen otras cuestiones que hace que hoy exista o se hable de un congelamiento en los precios", señaló Patricio Delfino, referente de la Cámara de Expendedores de Combustibles, en declaraciones a El Marplatense.

"El mercado argentino está manejado por YPF, que es la empresa que abastece a mas del 50% del mercado y en muchas provincias, hasta mas del 70% del mercado. El primero de enero el presidente de YPF quería aumentar los precios y el presidente de la Nación que no, por lo que sabemos que YPF no va a aumentar los precios, por lo que el resto de las empresas tampoco pueden aumentar, para no quedar descolocadas en cuanto a precios, con respecto a su principal competidor", detalló.

"De esta manera los precios se encuentran congelados, no hay ninguna norma o medida desde el ejecutivo que diga que las demás petroleras no pueden aumentar los precios, pero nadie los va a aumentar", aseguró Delfino.

"En algún momento después de las PASO, el gobierno dijo que se congelaban los precios de los combustibles a un valor anterior, pero en ese caso se sancionó una norma de derecho impositivo que lo reglamentaba. En este caso esa norma no existe, pero en la práctica tiene el mismo efecto que si existiera", remarcó.

"Por este motivo en febrero no habrá ningún aumento, pero pasará algo muy importante, que es el tratamiento legislativo de la Ley que trata de darle cierta inmunidad a Vaca Muerta", señaló el referente de la Cámara de Expendedores de Combustibles.

"Esto es algo que está esperando el sector, teniendo en cuenta que de aprobarse, seria como si Vaca Muerta no estuviera en nuestro país, en el sentido de que no se vería afectada por el contexto local y se respetarían las inversiones, la libre disponibilidad de divisas y se permitirá un comercio exterior activo, pudiendo exportar e importar sin las restricciones que el resto de la comunidad tiene", concluyó Patricio Delfino.