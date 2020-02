Mariquena del Prado: "Vivir de lo que me hace feliz"

Mariquena es el personaje de Horacio Sansivero, destacado actor, humorista y director que participa en La Fiesta Inolvidable, junto a Florencia de La V, Yayo, Gabo Usandivaras, Nazareno Mottola y elenco, todas las noches en el teatro Corrientes de Mar del Plata

Sin duda está pasando por su mejor momento y dijo al respecto: "Estoy contento de participar y dirigir un espectáculo totalmente inclusivo"- Además, agregó: "ganamos 4 premios Estrella de Mar como mejor Music hall, mejor coreografía, revelación y espectáculo inclusivo y eso es gracias al esfuerzo de todos los que hacemos este maravilloso espectáculo, Estoy pasando por un momento único y puedo vivir de lo que me hace feliz", finalizó

Oriundo de Firma, provincia de Santa Fe, empezó a estudiar teatro a los 15 años. El personaje de Mariquena nació mientras animaba fiestas para costearse los gastos.

Paralelamente a lo que hacía en la escuela, tuvo la necesidad de inventarse una manera de trabajar mientras tanto. Entonces inventó este personaje para una fiesta en la que lo contrataron y así fue creciendo

En sus espectáculos no descansa hasta no llegar a la carcajada total. No le conforma la risa suave, le gusta el éxtasis en los espectadores.

Todas la funciones de La Fiesta Inolvidable son únicas y el objetivo final es que el público se divierta y aplauda de píe. Horacio, que también director, guionista y actor, trabaja en el mundo del teatro desde hace más de 25 años y hace ya 20 que creó a Mariquena del Prado.