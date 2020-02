Aumentaron los casos de padres que inician a sus hijos en el consumo de drogas

En el marco del repudiable caso ocurrido en Santa Clara del Mar, en el cual una pareja enterró a su hija en la arena para poder meterse al mar con tranquilidad, CNN Radio Argentina se comunicó con la jueza Clara Obligado, titular del Juzgado de Familia N°5, para conocer más sobre la problemática del maltrato infantil.

Al respecto, la magistrada lamentó el reciente aumento que se registró de padres drogadictos que inician o facilitan el consumo en sus hijos, muchas veces menores de 10 años. "Hay casos de niños de ocho años que intentan suicidarse, que tienen problemas de adicción y que cometen delitos, hay muchísimos con problemas psiquiátricos", comenzó.

"Hemos visto asistencia al consumo de padres a hijos, iniciación en el consumo y esto ha aumentado muchísimo en los últimos tiempos, en el 2017 y el 2018 tuvimos chicos con consumo de sustancias, especialmente marihuana, porque hay padres que no cuidan", siguió.

Para la jueza, el caso de la niña de Santa Clara refleja públicamente lo que ocurre a puertas cerradas. De acuerdo a lo informado por fuentes policiales, durante la detención de la pareja se secuestraron 200 pastillas de rivotril y una cantidad indeterminada de éxtasis, popper y marihuana. "Esto que pasó pasa en las casas, por eso si esto pasa en la vía pública no quiero pensar lo que la niña vive en el ámbito privado, no quiero pensar qué le dan para que siga durmiendo y los padres tengan la libertad de no cuidarla", comentó.

Acerca de las posibilidades de levantar cargos por este caso, o casos similares, explicó: "Hay dos lecturas, del fuero de responsabilidad penal y de responsabilidad civil. En el ámbito penal puede haber un proceso por más de que estén libres, mientras que en el civil se debería privarlos del cuidado de su hija".

"Quien se ocupa de los niños maltratados es el Estado, lo hace a través del Poder Ejecutivo, a través de los centros de protección de menores y por medio de la medida de abrigo, que tiene un plazo de 180 días", continuó.

En estos casos, el niño podría pedir asesoría para iniciar acciones contra sus padres, aunque esto suele ocurrir en adolescentes. "El niño puede demandar a sus padres por los daños y prejuicios, en Mar del Plata hay 3 asesorías que tienen la potestad de demandar medidas de protección y acciones, se le da un acompañante técnico al niño para iniciar acciones en su nombre y sirve sobre todo en los adolescentes mayores de 13 años", expresó.

Con la proliferación y el aumento de casos, sobre todo relacionados con las drogas, Obligado destacó el trabajo que debe realizarse desde el Estado y el poder judicial. "Es grave y no sé si tendremos los recursos para afrontar esto que se está viviendo", concluyó.