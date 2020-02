Finalizó la demolición pero los vecinos aún no recuperaron sus pertenencias

Los trabajos de demolición de las estructuras de la distribuidora Torres y Liva y el edificio que se incendió el pasado 15 de diciembre culminó este jueves. Defensa Civil realizó un rastrillaje para recuperar algunos objetos personales, que aún no fueron devueltos a los vecinos.

Según pudo saber El Marplatense, la idea de Defensa Civil es tener un control sobre las pertenencias, para luego entregarlas de forma ordenada y evitar riesgos.

"Es triste remover los escombros para recuperar nuestras cosas. Estas cosas quieren llevar a defensa civil o a un predio, para que nosotros podamos ir a sacarlas. No dejan ingresar, si pude identificar algunas pertenencias mías en algunos espacios, lo mismo las otras vecinas", explicó Liz Benitez, una de las damnificadas, en diálogo con El Marplatense.

Ante esta situación, mostró su "inseguridad" ante el hecho de no saber quiénes retiraran los objetos. Motivo por el cual hizo referencia a que "las donaciones que se hicieron en su momento, no nos han llegado".

Liz ingresó este martes a su departamento a recuperar ciertos documentos importantes que no podía tener de otra manera. "Yo quería recuperar un pendrive y tarjetas, archivos con una causa penal, que no había manera de recuperarlo si alguien no ingresaba. Por eso tomé el riesgo", afirmó.

"Es doloroso ver cómo la máquina se devora tus pertenencias. Se siente mucha bronca y dolor, al ver que tus cosas fueron destrozadas", concluyó Benitez.