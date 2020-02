“No renuncio a tocar las canciones que hicieron que yo pueda estar acá”

Por Germán Ronchi

A los 57 años, Juan Sebastián Gutiérrez atraviesa su quinto año de la carrera de Teología, diagrama su décimo disco solista y planea otra presentación, como las que viene realizando esporádicamente, con los Ratones Paranoicos, banda emblema del rock argentino que lideró oficialmente por 27 años.

Juanse, si leyera eso de “rock argentino”, fiel a su estilo gesticularía a modo de disgusto. De hecho, a principios de los ´90 había dicho "nosotros no tenemos nada que ver con el rock nacional. No me siento parte de él: digamos que hago rock and roll y que soy argentino, que es otra cosa".

Y salvando las distancias, el tiempo y los cambios, en un pasaje de la entrevista con El Marplatense destacó que “en Argentina hay bandas de rock, lo que no hay son bandas de rock and roll. Por eso nosotros seguimos tocando”.

Sobre la continuidad en el estilo inconfundible y los conciertos junto a Ratones Paranoicos, confió que “el rock and roll se practica. Son cuatro tonos, pero hay que saber tocarlos y hay que saber combinarlos. Y después hay que saber crear nuevas canciones en base a esos cuatro tonos. Un estilo que nunca estuvo, salvo en su nacimiento, de moda. Siempre fue ´ya se termina, ya está´. Y ya van 70 o 60 años que vienen diciendo que murió el rock and roll”, agregó.

Y lo que parece que nunca se termina es su presencia en Ratones Paranoicos: “Tomamos la decisión de ir a los acontecimientos que marquen hitos en nuestra carrera (Lollapalooza, Cosquín, Uruguay, y shows en ciudades de distintas provincias). El público nos puso donde estamos, y es el público el que hace que los que arman los acontecimientos que a nosotros nos interesan realmente respondan”, expresó Juanse.

Sin embargo, sobre una posible edición de nuevo material declaró que “no, no se habla”. Pero aprovechó para contar una anécdota interesante que abrió una puerta: “Ayer me puse a arreglar un walkman que encontré por deporte. Es del año 95. Suena perfecto. Le limpié los cabezales y encontré un cassette que decía ´Ensayo Ratones, 28 de febrero de 1989´. Estábamos grabando las bases de lo que iba a ser el tercer disco. Encontré seis temas que yo descarté y que son alucinantes. Me encantaron. Están cantados en spanglish porque todavía no habíamos metidos las versiones finales. Eso también es componer. Porque al encontrar ese aparato, 8 de 10 personas encuentran eso y lo tiran a la basura. Yo no. Yo lo agarré y lo escuché porque quería ver si andaba. ¡No sabés qué bien que suena! Encontré esas canciones que, tal vez si no ponemos de acuerdo… No sabemos si se van a grabar o no”.

- ¿Te gustaría hacerlo con Ratones?

- Me encantaría, lo que pasa es que hay que ponerse de acuerdo. Hoy la mayoría de las bandas se disuelven porque comienzan los egos. Si pasa un determinado momento y no nos ponemos de acuerdo, seguramente en mi próximo disco solista van a salir.

Precisamente en relación a su último trabajo solista, Juanse manifestó que “Stéreoma, con un rendimiento altamente positivo, le da el oxígeno al próximo disco, producido por Andrew Loog Oldham. Se va a llamar Biograma, tiene 11 o 12 temas. Es un disco nuevo que grabé con una gran banda”. Y subrayó: “Estamos muy seguros de que es un discazo. Vamos a salir con el primer corte, que se llama ´Muchacho, corazón´”.

Más allá de sus discos como solista, la estética y el sonido que caracterizó a Ratones Paranoicos, sigue intacto a pesar de reconocer que “dejé de escuchar lo que escuchaba toda mi vida. Escucho otro tipo de música. Me gusta ensayar mucho, siempre. Entonces, no pierdo eso y no renuncio a tocar las canciones que hicieron que yo pueda estar acá”.

- Después de tantos años y manteniendo el estilo, ¿a esta altura sentís que se modificó tu oído musical?

- Me doy cuenta lo infantiles que son algunas construcciones que antes yo pensaba que eran alucinantes. Hay grandes artistas que se confirmaron en mi gusto y otros artistas que me gustaron siempre, que no tenía tanto en cuenta, que ahora me gustan más. Prince cada vez me gusta más. Spinetta cada vez me gusta más.

- De Spinetta, no hace mucho dijiste que era el mejor artista de la historia de la música a nivel mundial...

- Para mí Spinetta es el mejor artista, que yo conocí, del mundo. En todos sus sentidos, no solamente como músico. En lo plástico, en lo que transmite. Exhibe una cosa que se despega de todo. No pretende nada, conserva la humildad, a la vez es excelso.

Juan Sebastián (2019) se llama el documental que explora la historia de conversión de Juanse. En el mismo, Diego Levy se sumerge en la vida del líder de Los Ratones Paranoicos, logra que el cantante se abra y muestre su intimidad, en la que combina dos mundos que parecen opuestos: la religión y el rock.

De ahí se desprende su continuidad en el estudio de Teología, carrera por la que atraviesa su quinto año. “Voy a seguir porque me interesa mucho. Me gusta”, dijo el cantante.

Y sobre el documental, Juanse contó que “es excelente. Me sorprendió el éxito que tuvo. Me acaba de enviar Diego la confirmación y afiche del documental en Bangladesh, en Ámsterdam”.

Y sostuvo que “es una idea muy buena que tuvo Diego Levy, de los mejores directores que tiene el país. Me gustó mucho su obra, entré en su frecuencia y arrancamos. Yo no hice nada, lo único que hice fue dejarme filmar” (se ríe).

Y fiel a su estilo, cerró el tema y la entrevista: “A mí mamá le gustó. O sea que quiere decir que es bueno”.