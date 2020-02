Guardavidas en conflicto viajarán a La Plata para reunirse con el secretario de Seguridad

La Asociación Mutual de Guardavidas confirmó que se reunirá este miércoles a las 15 con el ministro de seguridad bonaerense, Sergio Berni, en La Plata, para solucionar el conflicto mediante el cual no cobran desde hace tres meses.

"El intendente convocó a una reunión para charlar sobre la solución nuestra. Puso un subsidio, cobramos noviembre, pero el resto de los meses no pudimos cobrar. Estamos haciendo el operativo, ayudando a nuestra ciudad, es un servicio de seguridad pública no cualquier cosa. El miércoles a las 15 nos espera el ministro de seguridad en La Plata. Dijeron que el monto a cobrar está separado, hay una partida, veremos que pasa mañana", detalló Julio Di Virgilio, referente de los trabajadores, en diálogo con El Marplatense.

En este sentido, explicó que luego de "solucionar los temas de urgencia que es cobrar los sueldos", buscarán "una reunión en breve para ver qué sucede el año que viene". Asimismo, cuestionó al ex intendente Carlos Arroyo por permitir que se llegue a este punto.

"Salvamos vidas, no tenemos otro laburo en la playa. Nos juntamos para trabajar que esto no vuelva a ocurrir. Que el intendente defina, nos afirmó que este problema no quiere el año que viene", concluyó Di Virgilio.