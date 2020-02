El premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, recorrió el predio de disposición final de recursos, junto con el Obispo Gabriel Mestre y representantes de la mesa de diálogo por el basural.

"Es un problema que podríamos encontrar en toda América Latina y el mundo. Hay que trabajar para superar la pobreza, que la gente pueda vivir con dignidad. Recurrir a las autoridades, traté de conectarme con el ministro de Desarrollo Social, para ver si nos podemos reunir para apoyar mejor a la gente. Que las tarjetas de alimentación puedan llegar aquí. Es necesario generar fuentes de trabajo", sintetizó Pérez Esquivel tras la recorrida.

En este sentido, destacó que tiene "algunos proyectos para hablar con el Presidente" destinados a "acompañar el desarrollo y la dignidad de la gente". "La solución es de la sociedad y las políticas públicas que el Gobierno tenga para superar esto. Pero también de la solidaridad de todo el pueblo, que esto pueda llegar a la mente y corazón de las personas para acompañar a los que menos tienen", añadió.

"Faltan las políticas públicas, de atención real. Acá no se trata únicamente de la basura, es falta de educación, de salud, de vivienda, de lugares dignos, no tendría que haber una sola persona en nuestro país que pase hambre, desigualdad. Una democracia significa derecho e igualdad para todos y todas, no algunos. Desde ahí tenemos que trabajar. Este Gobierno tiene una mirada social y política. Vamos a tratar de dialogar, hablar, que se acerquen", apuntó Perez Esquivel.

Por último, el premio Nobel señaló que "no hay que quedarse en la sobrevivencia" porque "sobrevivir en la miseria no es bueno, hay que generar condiciones de vida digna y que la gente pueda encontrarlas".