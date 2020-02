Un asesino con salidas transitorias que volvió a atacar y reflotar el dolor de una familia

Marcos Guiraldes fue condenado a 12 años de prisión por asesinar a Juan Francisco Nicola Río. Sin embargo, con desconocimiento de la familia, contaba con el beneficio de las salidas transitorias. Durante una de ellas, se fugó.

El crimen se cometió junio de 2013 en el boliche Russia (en Constitución al 4200), pero Guiraldes volvió a ser noticia este martes cuando formó parte de la banda que robó un local de ropa y disparó contra una policía. Por ese hecho, quedó detenido nuevamente.

La familia de Juan Francisco no pudo evitar mostrar su bronca y angustia. Sin estar al tanto de los beneficios del detenido, se enteraron a través de las noticias que estaba libre y continuaba ligado a la delincuencia. Mucho menos sabían que se había fugado.

"Nos agarró en sorpresa esto, nosotros no sabíamos que esta persona estaba con salidas transitorias. Incluso nos enteramos de una manera fuera de lugar, por las noticias. Al leerla nos damos cuenta que era esta persona. Tampoco sabíamos que estaba prófugo", contó con sus propias palabras Juliana, la hermana del joven asesinado, en el programa Antes que sea tarde por Radio Mitre Mar del Plata.

La familia aún no tuvo contacto con el fiscal Fernando Castro, que llevó adelante la investigación, y esperan tenerlo a lo largo de este miércoles. Por el hecho, Juliana contó que se sienten "muy desprotegidos" y lo consideraron "una falta de respeto" para toda la sociedad. "De haber sabido hubiésemos apelado, nos tendrían que haber dado ese derecho a nosotros como familia sufriente. Quiero saber en qué piensan los jueces cuando toman las decisiones", añadió.

"Uno cree y piensa que la Justicia sigue cumpliendo, y hoy nos damos cuenta de que no. Estamos con mucho dolor, esto aflora un montón de situaciones ya vividas. No me parece justo para la familia, nosotros que ya la padecimos. Cuando pasa lo de mi hermano, él estaba con arresto domiciliario, aún así salió y asesinó, hoy vuelve a pasar lo mismo. Uno se pone a pensar qué es lo que está fallando: si él o la Justicia".

El crimen de Juan Francisco

Juliana lo recuerda "patente". Sus tres hermanos salieron un viernes a bailar junto con un amigo al boliche Russia. Allí se produjo una discusión entre uno de sus hermanos y otro grupo de personas. "Una de ellas, Lara Franco, que era menor de edad en ese momento, ingresó con un arma y se la entregó a Marcos, que dispara produciéndole la muerte a mi hermano", narró.

La situación de Franco también fue problemática a lo largo de la causa, ya que fue absuelta por considerarse que no había prueba suficiente contra su persona. Con la lectura de la resolución judicial, hubo conflictos en Tribunales.

"Marcos Guiraldes, fue condenado a 12 años. No llegamos a cumplir ni la mitad de la condena. Hoy enterarnos que está con estos beneficios nos cayó muy mal, mi mamá está muy mal, toda mi familia está mal. Quiero una respuesta, hablar con el fiscal, saber qué está pasando, porque no nos informaron, quiero saber todo", concluyó Juliana.