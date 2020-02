Improvisa2: "El teatro puede ser cualquier cosa, menos aburrido"

Improvisa2 es esa compañía teatral que temporada a temporada apuesta por Mar del Plata, desde hace 17 años. Con su nuevo show "Fucking impro", incorporan la ayuda de la tecnología y hacen más dinámica la interacción con el público. Interactuar, improvisar y divertir son las premisas.

Para celebrar el cumpleaños de esta nueva obra, los shows que realicen en febrero (domingos y lunes a las 23.45 en la Sala Melany, en San Luis 1750) serán "a la gorra". Tomás Cutler dialogó con El Marplatense sobre el show y esa necesidad de renovarse para mantener "a la familia" unida.

-¿Cómo están viendo esta temporada?

La temporada la vemos bien, la gente se acercó mucho a Mar del Plata. La eligió mucho. Eso está buenísimo. No se si la gente tiene plata para gastar en las entradas de teatro, más la cómida, hotel, playa… Entonces elige mucho

Hace 17 años que venimos a Mar del Plata. Nos damos cuenta que teníamos que festejar, cumple años la “impro ahora”. Empezamos a pensar en cómo festejarlo. El cumpleaños es tu cumpleaños, a puertas abiertas, y el que no trae el regalo que venga igual.

-Siempre impulsaron descuentos y ahora, apuestan a la voluntad de la gente

Mar del Plata nos dio alegría y nosotros no podemos dejar de darle porque alguien no tiene plata para ver la función. Abrimos la puerta y al final, se pasará la gorra. El que no puede, tendrá la “obligación” de traer a otro invitado la próxima fecha. Serán las últimas funciones de febrero, domingo y lunes a las 23.45 en la sala Melany (San Luis 1750).

-Está claro que un show de improvisación siempre es distinto, pero ¿cómo hacen para mantenerte tantos años?

Lo primordial en nuestro equipo es que la prioridad es el trabajo, dar un buen producto al que nosviene a ver. Que se divierta, no nos gusta que alguien nos diga: fui al teatro y me aburrí. El teatro puede ser cualquier cosa, menos aburrido. Hay gente que se da el lujo de hacer cosas aburridas, y yo no lo puedo creer. Estamos felices de poder hacer, disfrutar lo que nos gusta, mientras estemos al mando de esta nave vamos a seguir así.

-Imagino que la conexión entre ustedes ya está más que aceitada

Hay sensaciones que compartimos con una mirada. Te invita a desafiarte, por eso con “fucking impro” tenemos desafío con el DJ en vivo. Vos escaneas un código qr con tu teléfono, todo lo que pongas en el celu va a parecer en una pantalla gigante y nosotros lo tenemos que hacer. Es un desafío muy bueno.

-Antes se levantaba la mano, ahora se "amigan" con la tecnología

Antes se levantaba la mano… hubo un momento que la tecnología y el teatro se llevaban mal. Hay que usarlo a favor, participas todo el tiempo del espectáculo. Estas online. Incorporamos la tecnología a la impro y funciona mucho.

-¿Cómo se preparan para los shows? ¿Entrenan?

Después de muchos años, este año volvimos a entrenar. Fue durante seis meses. Es muy difícil entrenar con ellos después de 17 años, entonces invitábamos gente para que nos dirija y los resultados fueron increíbles. Estoy muy contento, reflotó un montón de sentimientos y ganas. Es como una familia, tenes que renovarlo todo el tiempo.