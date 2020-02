Adicciones: "La prevención no está dentro de la agenda pública"

La Posada del Inti asiste a personas atravesadas por la problemática de las adicciones, con pacientes que ingresan de manera particular y otros que lo hacen derivados por diversas dependencias estatales.

La crisis económica llevó a la entidad, a cerrar una de sus sedes en el mes de enero, la cual funcionaba en España y Vieytes, con 15 consultorios de atención. Fabián Messina, titular de la ONG, en diálogo con el programa "Minuto a Minuto" por CNN Radio Mar del Plata, explicó que "el funcionamiento era inviable" y remarcó que "no se debe a la falta de pacientes, los cuales hay en mayor demanda, sino a una cuestión estrictamente económica".

"Hace años que no hay una inversión del Estado en función del consumo problemático. En lo concreto, en cuestiones educativas, la prevención no ha aparecido y no está dentro de la agenda pública, cuando el tema nos pasa por arriba cotidianamente", aseguro el titular de La Posada del Inti.

"En nuestro caso hemos tenido que cerrar una sede por cuestiones económicas, no por falta de demanda. Nosotros tenemos tres sedes ambulatorias y tres sedes residenciales y el primero de febrero tuvimos que cerrar tristemente una sede, porque no la podíamos sostener económicamente", lamentó.

"Con estas situaciones, es cuando uno se siente solo, ya que hay cantidad de demanda de usuarios y de complejidades cada vez mas notorias y el Estado no da una respuesta en términos de atención de la salud, en este sentido y no apoya a las ONGs y demás", aseguró Messina.

"La política pública que aplicaron en la provincia, trasciende los últimos cuatro años. Estamos hablando de 8 o 12 años, porque la gestión de Scioli fue de menor a mayor, en términos de terminar prácticamente con el servicio público del CPA y todo la subsecretaría y el tiro de gracia se lo terminó dando esta gestión, donde realmente se disminuyó a un 5% o 10%", subrayó.

"Lo que sucedió en los últimos 10 años, ha sido una destrucción sistemática del sistema público de atención a las adicciones a nivel provincial. La Nación ha hecho lo que pudo, ya que terminó becando y absorbiendo la demanda que la provincia dejó", destacó el titular de la ONG.

Con respecto a la disponibilidad de lugares, para quienes necesiten un tratamiento por adicciones, teniendo en cuenta el cierre de una de las sedes, Messina manifestó que "la ley de salud mental lo que propone, es fortalecer los espacios públicos, algo que es aceptable, pero este es un problema que debemos afrontar con todos, con los dispositivos residenciales, ambulatorios, territoriales, las iglesias evangelistas, la pastoral social. Debemos entender de una vez por todas, que en definitiva si no nos arremangamos y no nos ponemos a la altura de las circunstancias, la situación nos pasa por arriba".

"Todo esto se relaciona no solo a las adicciones, sino también con todo lo que hay detrás de las mismas, como la falta de educación, de salud, la cuestiones relacionadas a la violencia, la vulneración de derechos y todo lo que muchas veces se enarbola como bandera, pero en términos concretos, es simplemente un eslogan y lo digo en función de muchas instituciones, de muchas gestiones municipales, provinciales y nacionales en los últimos 30 años", afirmó.

En referencia a la situación de las adicciones en Mar del Plata "hace 6 o 7 años que empezamos a percibir que se estaba dando en la ciudad una tipología de consumo diferente, que es la cocaína fumada, la cual fue creciendo y nos llevo trabajar en ese sentido con datos precisos, por lo que en 2018, realizamos un informe interno y ahora hemos terminado otro, con la comparativa del 2018, con mayor cantidad de usuarios y con un departamento de investigación, transformando la sospecha en datos concretos", aseguró el titular de la Posada del Inti.

"En función del 2018 a hoy el crecimiento fue del 8% en cocaína fumada, sobre una muestra de 142 usuarios. En cualquier ámbito de la salud, de la investigación y demás, tener 142 casos es una muestra interesante, por lo que podemos de alguna manera "sospechar", que existe un correlato, entre lo que está sucediendo a nivel sociedad con esta muestra", concluyó Fabián Messina.