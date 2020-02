El gesto solidario de Kongo con el refugio "El gran pirincho"

Kongo volvió a realizar una importante donación de alimentos a uno de los refugios de Mar del Plata. En este caso, "El Gran Pirincho" recibió las bolsas que disfrutarán los casi cincuenta perros que están en adopción actualmente.

La entrega de los bolsones realizó con la presencia del actor Fabián Gianola y la artista y productora Lorena Liggi. Ambos se tomaron el tiempo de dialogar con los responsables, conocer a los perros y hasta encariñarse con algunos de ellos.

Enrique, uno de los encargados, se mostró agradecido con la donación. "Me sorprendió, no es común recibir semejante cantidad. Agradecemos a la gente de Kongo, es una gran ayuda. Siempre falta, porque son muchos, que andan abandonaditos y con muchas necesidades. Las colaboraciones son de particulares, no hay ayuda de ningún gobierno municipal o provincial", dijo en diálogo con El Marplatense.

Actualmente hay 47 perros en "El Gran Pirincho" en búsqueda de una familia. En el lugar, además de ser alimentados y cuidados, son castrados quirúrgicamente. Por año, tienen un promedio de 70 adopciones.

"Es un día muy especial. Es la primera vez que puedo estar de cerca en algo así. Te vas con el corazón contento, pero sabiendo que la gente necesita ayuda. Son un grupo, un equipo, pero son pocos para todo el trabajo que es. Se preocupan de cuidarlos y que cada uno llegue al hogar indicado", contó Lorena Liggi a este medio luego de la visita.

Por su parte, Fabián Gianola estuvo encariñado con Gaucho, un galgo que lo siguió durante el recorrido: "Se me pegó y se quedó al lado mío. Es todo muy lindo, siempre es bueno que nos dejen ayudar. El gesto solidario genera cosas buenas en el corazón, en el alma. Felicitamos a Kongo, una empresa enorme que se portó muy bien con este refugio y el trabajo que hace acá todo el equipo. Hay que cuidarlos, darles amor y tiempo", reflexionó.