Puerto: "Los consorcios son un sistema que ya fue y la provincia debe tener el protagonismo"

El ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica bonaerense, Augusto Costa, aseguró en su visita a Mar del Plata, en el marco del cierre del programa ReCreo que se está trabajando en “un plan portuario integral” para que cada una de las terminales pueda ser un instrumento y desarrollo productivos.

Los problemas relacionados a décadas de falta de inversiones y de racionalidad para la gestión portuaria, se replican en los puertos de la provincia, dentro de los cuales se encuentra el puerto de Mar del Plata, conjuntamente con Quequén, San Nicolás, La Plata y Bahía Blanca, entre otros.

"Hasta el momento no hemos tenido contacto, hemos escuchado la iniciativa del ministro y estamos con expectativa ante el cambio inminente y con ganas de poder hacer una proyección y mejorar la situación por la que pasa el puerto de Mar del Plata, el cual se encuentra en un estado muy malo", manifestó Emilio Bustamante, director de la Terminal de Contenedores 2 (TC2), del puerto local, en diálogo con el programa "Antes que sea Tarde", por Radio Mitre Mar del Plata.

"El puerto se encuentra en un estado de abandono y eso nos impide poder invitar a empresas navieras, porque el incentivo tiene que ver también con la presentación de un puerto un poco mas ordenado, por lo que esperamos que las nuevas autoridades tomen nota de este tema", destacó.

"Es momento de apoyar la decisión que toma la Provincia si es para bien, pero la verdad es que hay una falta de trabajo muy grande, debido al cambio que ha habido en la pesca, el cual se viene dando desde hace 20 años y todos tenemos que ayudar a que esta transformación que ha sufrido la pesca, con los buques congeladores, contra los buques fresqueros que brindan mano de obra en tierra, sean reemplazados por otras cosas".

"Por un lado con un desarrollo de un puerto multimodal, para que los productos de la región salgan por el puerto de Mar del Plata. El desarrollo económico de la ciudad dependía en un 40% del puerto, hoy estamos en un 25% de incidencia, de lo que significa la exportación y de ahí también viene, que seamos la ciudad con mayor desocupación del país", aseguró Bustamante.

"No se toma consciencia del cambio que hubo en la pesca. Lo del puerto es otra historia, ya que debemos hacer un puerto para entre y salga mercadería, como ocurre en otros puertos. Teniendo esa oportunidad, la ciudad puede volver a crecer y volver a tener una incidencia económica positiva desde el sector portuario", subrayó.

Al ser consultado sobre la tarea que se desarrolla desde el Consorcio Portuario, Bustamante indicó que "los Consorcios tuvieron su incidencia en sus años, pero se han convertido en "cosas políticas" que no ayudan, porque indudablemente no estaríamos como estamos. No se toman decisiones, el puerto perdió en seguridad y en todos los aspectos. Hay barcos hundidos, 53 barcos abandonados y no hay una decisión a fondo, como política o compromiso por parte de la Provincia, para que comiencen a venir inversiones".

"Los consorcios son un sistema que ya fue y la provincia ahora debe tomar un protagonismo y decir claramente lo que se quiere hacer, desarrollando el comercio exterior o lo que decidan para bien o mal, pero siendo una clara decisión de provincia y no como ahora que la provincia nombra al presidente y luego el presidente recomienda a 10 directores y esos directores son los que llevan adelante el destino del puerto. Esto lamentablemente ha fracasado", aseguró el presidente de la TC2.

"En mi experiencia he recorrido puertos, viendo a muchos de ellos que de la nada han salido adelante y han ayudado a la ciudad, como es el caso de Cartagena, o distintos puertos de Colombia, México, Chile o bien Uruguay, que no tiene productos. Con nuestros productos tiene un puerto Montevideo que hoy en día es el puerto clave, cuando la Argentina, que es la que tiene los productos, debería tener ese puerto clave", manifestó.

"Tenemos que preguntarnos, como puede ser que Bahia Blanca tiene una movida en el puerto en Necochea y nosotros estamos con un puerto abandonado. Indudablemente los Consorcios no han dado la respuesta necesaria" concluyó Bustamante.