Búsqueda de Claudia Repetto: "Estamos esperando un milagro"

Claudia Repetto lleva 8 días desaparecida y todos los indicios apuntan a su ex pareja, Ricardo Rodríguez, de quien tampoco se conoce su paradero. Mientras tanto, los investigadores llevan adelante rastrillajes en distintas zonas de la ciudad, siguiendo pistas de dónde podían haber estado antes de desaparecer.

Esta mañana, tras detectar que la última conexión del celular de Rodríguez fue en la zona del barrio Santa Rosa del Mar, se trasladó la búsqueda allí. Lucas, uno de los hijos de Repetto, dialogó con CNN Radio Mar del Plata y detalló desesperado que esperan "un milagro" y un "llamado que nos diga dónde está mi mamá".

"Estamos cada vez peor. Lleva ocho días sin estar en su casa. Pedimos que no busquen un cuerpo porque sabemos que nuestra madre está viva", manifestó Lucas.

En este sentido, explicó que "no conocía mucho" a Rodríguez y que Claudia "ocultaba muchas cosas de lo que hacía él con ella". "Si me lo hubiera contado mi vieja, esto no hubiera pasado", agregó.