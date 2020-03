Pablo Martínez inicia una nueva travesía en el mundial de surf adaptado

Por Manuel Straccia

El surfista no vidente Pablo Martínez ya se encuentra en la La Jolla (California, Estados Unidos), donde participará del Mundial de Surf Adaptado entre el 11 y el 15 de marzo. Será la cuarta participación del marplatense en el máximo certamen internacional del deporte.

"Estoy feliz porque la preparación física fue muy buena este año. La noticia que el mundial sea en marzo en principio nos confundió, pero después lo recibimos con agrado porque nos permitió llegar a a hoy con una buena preparación, una pretemporada enfocada en el agua. Pude surfear y nada, ese complemento físico estuvo acorde. Llego en buena forma física y con un estado de ánimo muy bueno", señaló Pablo Martínez en diálogo con El Marplatense.

En total serán siete los surfistas argentinos que viajarán al mundial. Además de Martínez, competirán Georgina Melatini, Nicolás Gallegos, Luciano Cruz Llosa y Zoe Giannini. Claro que no es tan fácil como decidir y viajar, si no que cada uno debió buscar su financiamiento de forma particular.

"La principal dificultad es la económica, contar con los recursos para viajar a cada competencia internacional que se nos presenta. Tenemos un mundial por año, la realidad ahora del Surf adaptado en el mundo cambió mucho, hay varios torneos a lo largo del año. Nosotros solo podemos enfocarnos en el mundial, y aun así nos cuesta. Si recibiéramos acompañamiento podríamos viajar a los mundiales y a todo un circuito de fechas internacionales que hay", puntualizó al respecto el surfista local.

Ante estas dificultades, los deportistas no se quedaron cruzados de brazos, si no que decidieron desarrollar competencias a nivel local para que la disciplina mejore su nivel. " El reflejo del crecimiento es que este año es la primera vez que vamos a competir al mundial 7 personas con discapacidad. Marca la importancia del desarrollo de las competencias locales, si no las hubiésemos hechos íbamos 3 o 4", aseveró Pablo.

Pablo y su entrenador, Fernando Elichiribehety, vivirán "la aventura" de estar en la playa en un Motorhome, "que es una idea genial para nosotros y que nos resulta más económica".

"El objetivo está siempre puesto en el proceso, no tanto por ahí a lo final. Aunque claro que es importante y así la vivo. Me gustaría llegar a competir el último día, que es cuando se corren las finales. Después, lo que quiero es tomar buenas olas y surfear bien, ese es mi objetivo", aseveró Pablo Martínez.

En una entrevista en diciembre de 2016, Pablo dijo: "Los límites son superables". Cuatro años, y cuatro mundiales, después, la superación de los límites está más clara que nunca.