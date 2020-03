Se realizó una jornada sobre el Coronavirus en el Honorable Concejo Deliberante

Teniendo en cuenta el avance del Coronavirus en nuestro país y la posible llegada de casos a Mar del Plata, el Honorable Concejo Deliberante, llevó a cabo una jornada de análisis e informativa, sobre como abordar la problemática y trabajar en la prevención.

"Se trata de una jornada que era necesaria hacerla. Si la hubiéramos realizado hace un mes, hubiera parecido futurista o exagerada, pero hoy es realista y si la hubiésemos demorado un mes mas, hubiera parecido ridícula e inútil porque las cosas hay que hacerlas en su momento", manifestó Horacio Taccone, concejal por Acción Marplatense, en declaraciones a El Marplatense.

"Lo importante es que se tomen decisiones, nosotros proponemos que se cree un Comité de Crisis. Aparentemente ya hubo varias voces que están a favor de esto, tanto la secretaria de salud, Viviana Bernabei, como de la concejal Vilma Baragiola de Juntos por el Cambio, están de acuerdo con eso y es muy importante, porque a la gente hay que informarla, para que exista una mejor prevención y no se entre en pánico, que es lo que muchas veces lleva a tomar malas decisiones", destacó.

Con respecto al pedido realizado por la Secretaria de Salud, de declarar la Emergencia Sanitaria, Taccone manifestó que "es algo que definitivamente vamos a apoyar, creemos que se tiene que tratar en la misma sesión donde se trate la formación del comité de crisis. Igualmente hay que ser cuidadoso con las palabras. El ejecutivo paso de un silencio absoluto en este mes o mes y medio, a decretar la Emergencia Sanitaria".

"La verdad es que la mayoría de la gente de Mar del Plata, escucha emergencia sanitaria y se preocupa mucho. En realidad hay que llevarle tranquilidad a la gente, la Emergencia Sanitaria, es a los efectos administrativos de que el municipio pueda comprar en forma directa, diferentes insumos, que podría llegar a necesitar para situaciones como esta, por eso estamos de acuerdo y la vamos apoyar", aseguró el concejal por Acción Marplatense.

"Lamentablemente no tenemos dudas de que habrá casos en Mar del Plata, pero la gente tiene que estar tranquila y para eso es muy importante estar bien informado primero, por eso jornadas de trabajo como la de hoy, son muy importantes, porque en definitiva se trata de llevar información a la gente, para que la gente pueda estar tranquila", remarcó.

"Hay que prevenir, no hay otras alternativas y es fundamental llevar tranquilidad a la gente. Eso no significa no ocuparse, hay que ocuparse, estamos contentos con el resultado de la jornada, viene mucha gente, lo que demuestra que hay un gran interés, de muchos sectores de la sociedad de Mar del Plata, para tomar medidas", concluyó el concejal Horacio Taccone.