Coronavirus: el Municipio afirma que no hay más casos sospechosos en la ciudad

La secretaria de Salud de la Municipalidad, Viviana Bernabei, brindó una conferencia de prensa luego de confirmarse el primer caso de Coronavirus en Mar del Plata. Afirmó que no hay otros casos sospechosos en la ciudad.

"Es una situación dinámica. A la tarde tuvimos la confirmación de que el caso que teníamos en estudio e internado en aislamiento dio positivo para Coronavirus. Nos comunicamos con la clínica y el paciente está en observación. Por el resto no tenemos otros casos sospechosos en estudios en la ciudad, no hay muestras enviadas ni recibidas. Era el único sospechoso. No hay otra cuestión en Mar del Plata", afirmó Bernabei.

En este sentido, señaló que hubo un caso de una paciente trasladada por el SAME e internada en el Regional, pero que tiene un cuadro de neumonía sin nexo epidemológico con Coronavirus, mientras que el caso del colegio Huinco tampoco es compatible.

Con respecto al hombre de 71 años infectado, la funcionaria explicó que "vino con sintomatología en el avión, llegó en Tienda León a la ciudad, el amigo que lo fue a buscar lo llevó a la clínica y quedó internado".

"A partir de la confirmación, se empiezan a identificar los contactos. Ese micro era de dos pisos, el venía en la parte inferior. Se van a buscar los contactos, inclusive nos dijeron de Nación que mandarán el listado de personas en el mismo vuelo, porque esta persona venía con sintomatología ya en el vuelo. Tenemos que identificar en el micro y avión a personas en el radio de dos asientos de las personas sospechosas", aseveró.

"Hubo en Mar del Plata tres casos sospechosos, dos negativos y este positivo. Los tres casos corresponden a residentes que volvían del extranjero. No cambia demasiado la situación de hoy a la mañana, además nos preocupamos cuando tuvimos la confirmación del caso de poder verificar que no existiera otro caso sospechoso", concluyó Bernabei.