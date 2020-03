Medidas drásticas son las que se están tomando a nivel municipal, provincial y nacional. La suspensión de transporte de larga y media distancia, trenes y aviones de cabotaje; desalentar el turismo, cierre de centros comerciales, casinos, bingos, cines, teatros, bares, restaurantes. Pero no dejan de ser preventivas, como el aislamiento, mantenerse en casa. Algo que en Mar del Plata no se está cumpliendo.

Decretos y comunicados diarios; control y prevención; denuncias. Todo esto se está llevando a cabo en la ciudad, el país y el mundo. Uno de los actores importantes en esta cuestión es la seguridad. En General Pueyrredon, el área es comandada por Darío Oroquieta, quien habló con "Minuto a Minuto", que se emite por CNN Radio Argentina (FM 88.3) y explicó las tareas que se están desarrollando; una de ellas, evitar el ingreso de turistas a la ciudad.

"Trabajamos rutas, sobre todo, desalentando la presencia de turistas, entendiendo que tenemos un fin de semana largo, pero que no es una situación para estar de vacaciones. No queremos saturar los servicios de la ciudad, por lo que es necesario que no venga el turista", explicó el secretario de Seguridad.

"Cuando se intercepte a los turistas, se les pedirá que vuelvan a su lugar de origen. A partir de ayer no tenemos restaurantes, teatros, balnearios ni ninguna de las habituales atracciones de la ciudad. Aglomerar gente no es una posibilidad ante esta pandemia y eso se les informa. Debemos concientizarnos y quedarnos en nuestras casas", amplió el funcionario.

Y aclaró que "la medida es preventiva para minimizar el riesgo y no llegar a tener que obligar a las personas a entrar a sus casas como ocurre en España, por ejemplo. Hay que anticiparse para reducir el impacto y por eso es importante la tarea que estamos realizando".

Asimismo, Oroquieta habló de cómo se abordó esta cuestión y detalló: "Se ha vuelto intenso el trabajo porque se suma a las tareas habituales de la fuerza y la secretaria, pero la situación amerita que estemos de manera permanente. Tenemos una Mesa General de Operaciones en la que el Fiscal General, el Doctor Fernández Garello, dispuso que notifiquemos del incumplimiento de la cuarentena a las personas que habían viajado al exterior para que sepan el problema que ocasiona no cumplimentarla y que les puede recaer una sanción penal".

"Hay acciones que ya se están ejecutando y otras que se deben ir desarrollando porque estamos constantemente informados de lo que ha pasado en otros lugares por lo que debemos estar preparados", añadió.

Respecto a las notificaciones a quienes arriban desde el extranjero, el funcionario explicó que "a quienes están llegando, de los que todavía nos queda un remanente, se los notifica absolutamente a todos. No sólo se los avisa, sino también se los controla día a día. Y el incumplimiento tiene una sanción por la ley".

Por último, el secretario de Seguridad recordó que "ahora sumamos el 911 para notificar y denunciar a alguna persona que está incumpliendo la disposición y también el 134 para unificar con Nación. Una vez que se toman, se constatan esas denuncias para ver si están cumpliendo la cuarentena".