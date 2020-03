Roban a las familias que asisten a las escuelas provinciales a retirar el kit de emergencia

La entrega de bolsones de alimentos correspondientes al servicio Alimentario Escolar comenzó este miércoles y continúa este jueves.

De acuerdo con lo informado por las autoridades, la comida llegará a más de 49 mil los alumnos en establecimientos provinciales de General Pueyrredon.

No obstante, hay niños que no recibirán su kit correspondiente a los 10 días en los que no podrán concurrir por la suspensión de clases, ya que en la escuela 47 las familias volvieron a ser víctimas de robos.

Esta mañana, en el colegio ubicado en Benito Lynch al 5700, se repitió la misma escena. Situación que contó Roxana Moreno, la directora, en diálogo con El Marplatense.

"Somos parte de una de las zonas olvidadas de Mar del Plata y los pibes que están muy mal con el tema de la droga, dejan estos hechos delictivos como saldo", expresó.

"Yo estaba repartiendo los bolsones, cuando desde la fila me avisaron que le robaron a una señora en la esquina de la escuela. De hecho, ya habían estado pidiendo en la puerta. Es lo mismo siempre. Ahora hay un móvil policial, pero el hecho ya ocurrió, cuando yo lo anticipé", se lamento la directora de la institución.

Mientras tanto, en la escuela 64, como en la jornada de ayer continuó la entrega de los alimentos en los diferentes establecimientos provinciales que cuentan con servicio alimentario en General Pueyrredon. Y Verónica Castro, Consejera Escolar y coordinadora de la entrega de bolsones contó que "uno de los proveedores ayer no recibió el total de la mercadería por lo que la entrega se realiza en dos días. La entrega se desarrolla de acuerdo a la logística que tenga la escuela. En este caso se cita a las familias para que no tengan que esperar", dijo al referirse a la escuela N°64.

En relación a las medidas de prevención, Castro detalló que "hemos dispuesto alcohol en gel, se evitan los amontonamientos y tanto en las escuelas que visité ayer y hoy se pide a las familias que esperen afuera y mantengan distancia en las filas".

De acuerdo a la evaluación de las entregas realizadas en estos dos días, la Consejera Escolar explicó que "salvo algún imprevisto, debido a que se decidió el lunes y Mar del Plata cuenta con 49 chicos que asisten a la servicio alimentario, los proveedores hicieron un gran esfuerzo el martes para conseguir la mercadería y distribuirla".