Plaza Rocha: "No tenemos ninguna posibilidad de llegar a fin de mes"

Luego de que el gobierno municipal tomara la decisión de suspender la actividad de la denominada "Feria Rocha", como una de las tantas medidas de prevención para no propagar el Coronavirus, en el día de hoy algunos feriantes intentaron volver a sus lugares, mas allá de lo dispuesto, siendo retirados de sus lugares por personal de inspección general.

"Vine de todas maneras, porque realmente necesito trabajar. Estoy sin trabajo, nadie me da trabajo, estoy enfermo del corazón, de sangre y tengo 63 años con aportes, pero nadie me jubila, porque me faltan años. Ahora vienen y me dicen que por 15 o 20 días no tengo que venir, entonces yo me pregunto de que voy a vivir. No tengo ninguna posibilidad de llegar a fin de mes", manifestó uno de los feriantes que insistió con ocupar su lugar, mas allá de la medida de prevención de suspender la feria.

"La gente de inspección general se acercó, hablé con ellos, pero me contestaron mal. Hoy, como me pidieron, no voy a armar mi lugar, pero voy a volver", aseguró.

Por su parte, Vanesa Córdoba, referente de los vendedores en Plaza Rocha, admitió que "la verdad es que estamos desesperados, no sabemos si salir a pedir prestado a algún familiar o amigo. Nosotros contamos con el día a día de la feria y no podemos abastecernos ya que no contamos con dinero, no tenemos planes sociales, no tenemos tarjetas, no cobramos absolutamente nada".

"Además nos preocupa que nos podamos enfermar y no tengamos la posibilidad de acceder a medicación. No tenemos ninguna otra entrada económica o trabajo. Venimos, vendemos y con esa plata pagamos la luz, el gas, la comida, la escolaridad de nuestros hijos, por lo que esperamos que apliquen prórrogas para pagar y que no nos corten todos lo servicios de nuestros hogares", remarcó.

En referencia a como se ha tomado la decisión de suspender venta en la plaza, teniendo en cuenta las consecuencias económicas que les trae aparejadas, Córdoba indicó que "es un tema que estamos hablando con nuestro abogado y viendo la posibilidad de presentar un recurso de amparo, para que en estos días el Estado nos pueda ayudar. Cualquier ayuda que recibamos nos va a ayudar mucho, porque estamos en cero, estamos para atrás".

"Desde la municipalidad, por el momento no nos pueden dar otro tipo de beneficio que no sea el de sentarnos a dialogar y darnos unos días extras, por los días que hemos perdido. Pero sería solo para recuperar los días perdidos, no que vamos a trabajar de por vida cuatro veces por semana. Solo nos darán como extra, los días que perdimos de feria", destacó.

"El miedo mas grande que tenemos es que esto se extienda mas allá del 31 de marzo, algo que nadie nos puede confirmar, ya que las medidas se van tomando día a día. En el caso de una extensión, no va a resultar imposible contener a toda la gente, teniendo en cuenta que son mas de 500 familias que viven de esta feria", subrayó la referente de los feriantes de Plaza Rocha.

Finalmente en referencia al diálogo que mantienen con el gobierno municipal, Córdoba señaló que "realmente no nos podemos quejar, tenemos un diálogo fluido, una comunicación directa y cada vez que surge algún inconveniente se lo podemos transmitir al municipio, como así también el municipio nos transmite sus inquietudes, como así también recibimos mucho apoyo de los inspectores, ya que vienen y hacen acatar la norma pacíficamente".