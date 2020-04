SOIP reclama entrega de alimentos en las puertas de la municipalidad

El 2020 no empezó para nada bien para los trabajadores el Puerto. Especialmente para los nucleados en el Sindicato Obrero de de la Industria del Pescado, quienes se apostaron hoy en las puertas de la municipalidad en reclamo de una ayuda comunal, dado que no tienen ingresos con el parate generalizado que provocó la pandemia.

"Venimos en reclamo de ayuda de cualquier tipo. Principalmente por mercadería. Ya lo han hecho,pero no alcanza para todos. Mandaron para 500 personas y en el Puerto somos 9 mil. Tenemos que estar midiendo quién está más complicado o quien tiene menos para comer para repartir", le confió a El Marplatense, el referente sindical Adolfo Echeverría.

Y aseguró que "hay compañeros adentro de la municipalidad esperando alguna respuesta".

En cuanto a la situación laboral, el referente de SOIP sostuvo que "estamos mal. Ya veníamos complicados y esto agravó más la situación. Hay 3 mil compañeros bajo relación de dependencia y el resto en negro. Si estos últimos no trabajan no cobran el día y no tienen nada para llevar a sus casas".

Y amplió: "El aumento de los precios también complicó a los que le dieron garantías, porque el poco ingreso que tienen les rinde mucho menos".

"Arrancamos con cierre de plantas, despidos y por eso estamos solicitando ayuda de donde y con lo que sea", cerró Echeverría haciendo referencia al mal inicio de año del sector.