Bancos: "Se especula que mañana puede haber otro pico de atención"

La Asociación Bancaria de Mar del Plata afirmó que el jueves Santo abrirán los bancos en la ciudad. El Secretario General, Guillermo Martínez, desliga una supuesta responsabilidad del sector en referencia al caos que se generó el viernes pasado. Sin embargo, a pesar de sus fundamentos, aseguró que el miércoles puede haber un pico de atención ya que se cobran los haberes de abril.

Respecto a la apertura de las sucursales durante el fin de semana, el Secretario General dijo que "el domingo fue prácticamente nula la operatoria. Los bancos que habitualmente pagan jubilaciones tuvieron un poquito más de movimiento, pero en los otros tengo registros de dos o tres operaciones".

Y sobre la situación que se presentó el viernes, Martínez reflexionó: "Nos cuenta entender si hay error en la comunicación o la gente tiene temor de no cobrar. Hoy estamos pagando pensiones no contributivas a los que tengan documentos terminados en 4 y 5. Puede haber algún remanente de marzo que no haya venido el viernes, sábado o domingo. También hay gente que viene pretendiendo cobrar abril y eso será el miércoles próximo. Existen personas que vienen a consultar cuando le vence la tarjeta de crédito y no se toma consciencia que estamos en una cuarentena y hay que salir lo mínimo e indispensable".

Asimismo, reconoció las tareas que se llevan a cabo por el intento de un orden general y destacó que "nuestros compañeros de limpieza de todo el año están haciendo un trabajo denodado, con más horas de labor. También hay que agradecer a la Policía que no sólo garantiza la seguridad, sino que asesoran a las personas, hacen respetar las distancias. Y a los empleados municipales que son los que traen las sillas todas la mañanas".

"Los que atendemos, lo hacemos con barbijo o alguna máscara; los cajeros están detrás de la mampara lo que hace menor el impacto y el dinero, que es muy contaminante, se sigue manipulando porque con guantes muy difícil, pero hay alcoholo en gel", subrayó Martínez sobre las medidas de higiene dentro de los bancos.

Por último informó que "ya está pactado abrir el jueves Santo". Pero alertó que "se especula que el miércoles pueda haber otro pico de atención, ya que se empieza a cobrar los haberes de abril los documentos terminados en 0 y 1. Entendemos que en muchas entidades el jueves no haya mucho movimiento".

No obstante, el Secretario de la Asociación Bancaria de Mar del Plata, se amparó en que "como no entran todas las personas y se mantiene la distancia en las filas, visualmente el impacto es mayor. De hecho, los números de operaciones que se hacen en las sucursales es el mismo de casi todos los años. Lo del viernes fue muy puntual, de gente que no había cobrado en marzo y fue toda junta a la misma hora".