Barbijos: que no sea el nuevo casco en el codo

Por Germán Ronchi

Que sí, que no. Que algunos más y otros nada. Desde la Organización Mundial de la Salud hasta "Doña Rosa", todos opinan. Como sea, es muy probable, incluso a nivel nacional, la obligatoriedad del uso del barbijo.

En nuestra ciudad, por elección hasta el momento, se pueden observar transeúntes con barbijos y guantes. Esto surge, incluso el pedido de obligatoriedad, porque los argumentos a favor y en contra del uso cambian día a día y de experto a experto, lo que han confundido a la mayoría de las personas.

En definitiva, a favor o en contra, en el territorio argentino ya han declarado la obligatoriedad del uso de barbijos en seis provincias, además del municipio bonaerense de Zárate, a pesar de múltiples recomendaciones, como las de la OMS, según las cuales ese elemento es necesario para personas con coronavirus y personal de la salud.

El barbijo no se usa mucho tiempo: el barbijo quirúrgico, una vez colocado, puede durar entre 40 y 60 minutos y algunas bibliografías están recomendando que se use hasta dos horas; el barbijo no puede ser colocado y tener puesto mucho tiempo, porque pierde las propiedades de filtro.

A pesar de ello será obligatorio el uso del barbijo en la vía pública, con las consecuentes multas y sanciones legales, para quienes incumplan la norma. Y aún siendo por elección, hay un mal uso de este elemento. Barbijos a la altura del mentón y el cuello, ya se pueden observar en la vía pública.

El argentinismo de ir contra las reglas (sobrados ejemplos de quebrantamiento del aislamiento, también sancionado) profundizará esta conducta. Por incomodidad, estética o así sea por el "berretín argento" de no cumplir con la obligatoriedad, acertado o no, la utilización del barbijo se presentará como también el del casco en las motos.

Se lo lleva por obligación, pero no como corresponde. Tanto el casco como el barbijo (aunque en este caso no hay certeza) son medidas de prevención. La imposición hace y hará que estén en poder de las personas, pero simplemente para no ser multadas.

Los motociclistas con el casco en el codo, el barbijo (ojalá que no) en los bolsillos o a la altura del cuello en el mejor de los casos. Hay personas que sí utilizan los elementos como medida de prevención: hay motociclistas con cascos y habrá personas con el barbijo donde corresponde, pero no son todos. Como no todos cumplen con la cuarentena impuesta por DNU.

De concretarse la obligatoriedad, también se puede hacer un paralelismo de los mencionados elementos de prevención. "Si vas en moto, no sólo lleves el casco: usálo"; "si tenés que salir de tu casa, ponete el barbijo como corresponde". De lo contrario, no sirve de nada.