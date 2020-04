Montenegro: "en Semana Santa tampoco queremos que vengan a nuestra ciudad"

El intendente de General Pueyrredon volvió a pedirle a los turistas que no vengan a la ciudad, como lo había hecho en el fin de semana largo de mediados de marzo. Además, remarcó que profundizarán los controles para que no ingresen personas que no sean residentes.

Guillermo Montenegro, de cara a la Semana Santa, aseveró: "Vamos a ser inflexibles con los controles porque no queremos que venga nadie a nuestra ciudad".

"Vamos a ser inflexibles con los controles, en todos los ingresos a la ciudad, y vamos a proceder con la Justicia en caso de que alguien llegue a nuestra ciudad", señaló Montenegro.

El jefe comunal se refirió al aislamiento preventivo, social y obligatorio decretado por Presidencia de la Nación que "en principio es hasta el lunes, por lo que lamentablemente este fin de semana de Pascua tampoco vamos a poder recibirlos".

Al respecto, dijo que "todavía tenemos que estar concentrados en evitar la propagación del coronavirus y desde un primer momento estamos tomando medidas en ese sentido".

Además, sostuvo que "esta actitud, que puede ser antipática, es para cuidar a los marplatenses" y confirmó que "los controles en todos los ingresos de la ciudad se van a reforzar por si a alguien se le ocurre cometer el delito de romper con la cuarentena durante este fin de semana largo".

"Ya volverán los tiempos en que todos puedan disfrutar de la ciudad más linda del mundo, pero este no es el momento", concluyó el intendente.