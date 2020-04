El jefe de la subcomisaría de Estación Camet, Marcos Alonso, fue detenido tras una denuncia en su contra por cobrar supuestas coimas para permitir la circulación de personas durante la cuarentena y fue una de las cuestiones sobre las que El Marplatense dialogó con Juan Manuel López, presidente del Foro de Seguridad de General Pueyrredón.

A su vez, las temáticas rondaron entre el control en la periferia de la ciudad y el arreglo de los patrulleros de la policía Local, necesarios para cubrir las zonas más expuestas y vulnerables.

"Faltan más policías porque estaban abocados en los bancos y en los supermercados de 8 a 19 horas, más los de Chapadmalal, que tuvieron que reforzar la seguridad, más un centro de monitoreo", referenció sobre la seguridad en los barrios periféricos de Mar del Plata.

Y agregó al respecto que "desde el Foro hemos dicho varias veces que no tenemos muchos policías y patrulleros. Están faltando 9 despliegues. Por eso pedíamos que se arreglen los móviles que están rotos y no hay recursos. El Ministerio ordena que se cubran bancos, supermercados, macrocentro y en los barrios el comando. No dan a basto, por lo que tienen que estar funcionando las cámaras de seguridad para evitar la delincuencia".

Asimismo, López detalló la problemática de los patrulleros abandonados: "el micro y macro centro están cubiertos. Y esos móviles que están rotos deben funcionar en la periferia. Con 10 mil pesos se puede arreglar un patrullero. Es un tren delantero, rótulas, una batería y los parches de las cubiertas las está cubriendo el Foro de Seguridad y es una vergüenza porque salen 200 pesos", afirmó.

Y sobre la situación del subcomisario Alonso, el presidente del Foro de Seguridad aseguró que "nos preocupa. Es que Asuntos Internos está funcionando al 50%. Lo que pasó acá fue espectacular porque fue el Jefe de la Departamental quien lo sacó. No se puede permitir que se le saque plata al vecino. Es importante sacar la corrupción de la fuerza, porque contamina todo".