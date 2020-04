Los talleristas ponen reparos en el retorno a la actividad

La semana pasada, los talleristas estaban abocados, por iniciativa propia y ad honorem, a la reparación de ambulancias y movilidades de médicos, enfermeros y hasta policías. A partir de la ampliación de actividades esenciales, podrán retomar su trabajo en este nuevo proceso de cuarentena que comenzó este lunes (hasta el 26), aunque de manera restringida.

Así lo especificó Ruben De Paoli, vicepresidente de la Asociación de Talleristas de Automotores Marplatenses: "Si bien nos dieron el permiso, es muy limitado ya que podemos trabajar para quienes están dentro de los servicios esenciales. Y además hay que sacar el permiso por internet para poder ejercer la actividad", manifestó.

"Ayer, desde ATAM enviamos un video para que se tomaran todas las medidas precautorias. Estamos muy interesados en la salud. Necesitamos trabajar, pero la salud es primero", expresó De Paoli.

En el mismo se tuvieron en cuenta las medidas de higiene para evitar el contagio: "Lo que planteamos es no tomar contacto con el cliente; antes de subir al vehículo, desinfectarlo en la calle como se especifica: en el interior con alcohol al 70%, y por fuera con lavandina. Una vez realizado esto, poder entrar el auto al taller para hacer las acciones pertinentes. También usar guantes y barbijo; y para quienes tienen empleados, tomar distancias y lavarse las manos constantemente", destacó el referente del sector.

La vuelta al trabajo es importante para los talleristas ya que "hicimos un pequeño relevamiento con nuestros asociados y nos plantearon algunas dificultades económicas. Pero no estamos ajenos a la población que también padece sobre lo mismo".

"No se va a normalizar como la gente piensa. No se nos va a llenar el taller porque podremos trabajar con la gente que tenga el permiso de circulación. Mientras que las casas de repuestos no van a estar abiertos, pero con servicio de delivery. Vamos a poder a hacer algo, pero no como antes", advirtió De Paoli.