La Asociación Judicial Bonaerense califica de "irresponsable" al Colegio de Abogados

Los letrados que ejercen su profesión en el Departamento Judicial de Mar del Plata reiteraron "la necesidad esencial del pleno funcionamiento del Estado de Derecho" y la prestación total y completa que garantice "una tutela judicial continua". Un comunicado que puso en alerta a la Asociación Judicial Bonaerense, que lo consideró como un mensaje peligroso e irresponsable.

El secretario general de la dependencia de Mar del Plata, Alberto Agote le confió a El Marplatense que "el Colegio de abogados está haciendo una presión pública y privada muy importante que lo asemeja a las presiones de otros sectores de la vida económica del país, que tratan de buscar que se flexibilice de alguna manera el aislamiento obligatorio que estamos llevando a cabo todos los argentinos en aras de mejorar la situación económica de sus representados. Es un mensaje peligroso dado el esfuerzo que está realizando la sociedad que hasta el momento ha tenido buenos resultados, teniendo en cuenta que la gran cantidad de infectados y fallecidos se encuentran en la provincia de Buenos Aires. Tendría que privilegiar la salud de sus representados antes que sus ingresos".

En consecuencia y brindando detalles sobre la "peligrosidad", Agote sostuvo que "para justificar este mensaje irresponsable del Colegio están diciendo que el poder judicial no funciona, que no hay justicia en el país, cosa que es falsa. Todas las dependencias del poder judicial están funcionando con guardias mínimas, los magistrados están trabajando e incluso la Corte ya ha flexibilizado el asueto, facilitando la atención de otras causas que no sean urgentes".

En referencia a los abogados que ejercen de manera independiente, subrayó que "esta situación los perjudica ante sus ingresos como a la mayoría de los profesionales independientes. A mí lo que me preocupa son los empleados de los estudios jurídicos y los abogados realmente independientes que no tienen un gran estructura que les pueda cubrir las espaldas. Ante eso, el Colegio debería solicitar al Gobierno nacional, como lo hicieron en Capital Federal, la asistencia económica que requieren sus representados".

Además, el secretario general agregó que "hay una modalidad de teletrabajo que ya está implementado y hay muchos funcionarios y empleados que están haciéndolo desde sus casas vía online. Pero eso es una parte del trabajo que realiza la justicia, también hay audiencias, entrevistas y diferentes gestiones fuera de sede que hacen al avance de las causas y todo eso está paralizado hasta tanto no se levante el aislamiento social y obligatorio".

"En este momento hay que privilegiar la salud y la vida", cerró agote.