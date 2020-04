Llamado a licitación por adquisición de alimentos: "En el caso que no nos atiendan, tendremos que seguir en alerta de lucha" 

Organizaciones sociales realizaron el pasado viernes una nueva jornada de protesta en reclamo de un plan de asistencia por parte del gobierno, ante la falta de alimentos, teniendo en cuenta que se ha duplicado la demanda a causa de la pandemia de coronavirus. Luego fueron recibido por la secretaria de Desarrollo Social, Veronica Hourquebié, y no hubo grandes compromisos por parte del municipio, según detalló a El Marplatense, Magalí Cornide, referente del Movimiento Teresa Rodríguez.

"Le planteamos la situación y la falta de comunicación con los funcionarios municipales, cuestión que evadió. Hablamos del tema que están sufriendo los barrios y nos dijo que no había galpones llenos de mercadería, que se estaban repartiendo en las escuelas, cosa que no es cierto porque en los colegios municipales no han recibido nada. Ahí se retractaron y dijeron que se hace casa por casa. Finalmente se comprometió a hacer llegar 120 bolsas de verduras mixtas y que estuvieron en nuestros locales el sábado. Y que una vez por semana, a través de una lista que le entregamos por insumos que se requieren para sostener ollas y merenderos, iban a mandar dentro de lo que tengan y reciban como donación. Claramente, es insuficiente para la situación que se vive", explicó Cornide.

Asimismo, la referente del MTR explicó que "quisiéramos hacer dignamente la cuarentena en nuestras casas, no tener que salir y estar protegidos, pero estamos expuestos al trabajar a los comedores y la misma gente que asiste. Como esas acciones no se dan y que el Estado no atiende por vías de diálogo hemos tenido que salir para que se respeten nuestro derechos fundamentales. Según dijeron, el municipio no cuenta con presupuesto para esta situación y se manejan con donaciones y es lo que porovoca que no lleguen a todos". Y agregó que: "Lo que respecta a Provincia y Nación, seguimos esperando porque desde la semana pasada iba a comenzar a llegar la mercadería, pero hubo situaciones de corrupción, negociados internos de algunos funcionarios que están impidiendo que lleguen los alimentos a una gran cantidad de gente".

Por otra parte, la municipalidad de General Pueyrredon llamó a licitación por 18 millones de pesos para la “Adquisición de víveres secos con destino Secretaría de Educación y Secretaría de Desarrollo Social”. Algo de lo cual, las organizaciones sociales no fueron informadas. "No nos han comunicado esa situación. Es bueno saberlo para ver si podemos entablar una comunicación y dialogar para saber qué van a llegar a las ollas populares", manifestó Cornide, al tiempo que avisó: "Así pasó con los comités de crisis, en los que tampoco fuimos tenidos en cuenta, y ahora esto. En el caso que no nos atiendan, que nos ninguneen y sigan haciendo padecer al pueblo, tendremos que seguir en alerta de lucha".