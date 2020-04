Caso Salomón: "Tengo que hacer un mea culpa, estaba exaltado"

Luis Salomón, uno de los Defensores del Pueblo acusado de haber amenazado a personal municipal y tomar del cuello a la policía en un procedimiento llevado a cabo para controlar que se respeten los horarios en los comercios, reconoció ante El Marplatense haber estado "exaltado" al ver cómo se llevaban detenidos a dos familiares y dijo que hizo un "mea culpa" sobre su actitud.

Asimismo, calificó como "correcto" el procedimiento que lleva adelante el Concejo Deliberante para investigar la situación que lo tuvo como protagonista en el comercio de Alvarado y Chaco en donde intercambió amenazas e insultos a personal del municipio y de la policía de la seccional 4ta.

El concejo Deliberante ya mostró su costado crítico, tal como publicó El Marplatense, en las palabras de Vilma Baragiola y Alejandro Carrancio quienes tildaron de "vergonzosa" la actitud de Salomón. Y desde los sectores de las Sociedades de Fomento alzaron la voz en un solo pedido: que renuncie, con una carta pública y la palabra de exdefensores como Walter Rodríguez y Mónica Felices, críticos sobre el accionar de Salomón.

Y se defendió: "No es lo que se ha informado" aseguró. "No hay causa penal porque no hubo agresión a ningun policía. Solo un acta contravencional lo equivalente a una infracción de tránsito para que se den cuenta" intentó comparar.

"Estoy trabajando como todos los días", recalcó quien comparte la función junto a Fernando Rizzi y Daniel Barragán quienes han mostrado un llamativo silencio.

"Voy a demostrar con imagenes, videos y testigos que no es lo que se dijo. La policía filmó el procedimiento", se defendió.

Ante una consulta de El Marplatense, en la conferencia de prensa por Zoom del lunes, el secretario de Gobierno, Santiago Bonifatti recalcó que "hubo algún conflicto con los integrantes de inspección general y se dio aviso a la policía, que intervino. Cuando tomamos conocimiento de que una de las personas que estaba en este conflicto era el defensor del pueblo, la noticia cambió”.

Salomón revivió el momento y dijo que "lo que le expliqué a los inspectores es que no estaba funcionando el comercio sino como delivery de comida elaborada. Hay documentación que respalda ello, el trámite estaban terminados con la municipalidad para retirar el carton correspondiente y está en inspección general. No pudimos retirarlo por la pandemia".