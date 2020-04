Los empleados de Postres Balcarce no cobraron el sueldo del mes de marzo

El secretario gremial del Sindicato de Empleados de Comercio, dario Zunda, denunció que "nuevamente la firma de postres incumplió con el pago del sueldo de los trabajadores, en esta ocasión son los salarios pertenecientes a marzo el cual todavía no fue abonado y tampoco se sabe que va a pasar con el mes de abril que no abrieron sus puertas".

La empresa no pagó los sueldos del tercer mes del año siendo que los empleados trabajaron 20 días de dicho mes pero sus salarios no aparecen hasta el momento y crece la incertidumbre. Además la tradicional marca de alfajores se anotó en los subsidios del gobierno pero el dinero todavía no aparece.

"La firma fue al Ministerio de Trabajo de Provincia dónde plantearon que no tenían dinero, pidieron los repro y después que cambió el decreto del Presidente se "subieron" al pedido de subsidios" aseguró Zunda, quien remarcó que "habían asegurado que el dinero de los trabajadores iba a estar para la semana pasada pero no pasó nada, le aceptaron los papeles para poder cobrar los subsidios del estado. Pero los empleados no entienden como no aparecen sus salarios si la empresa facturó los primeros 20 días de marzo".

En declaraciones a El Marplatense, el titular del Pasteleros Carlos Vaquero, el otro gremio que representa a trabajadores en la empresa "Postres Balcarce", aseguró que "están tratando de sacar un crédito para poder hacerse cargo de los sueldos de abril y mayo. También hay pedido de subsidios, pero se deben agilizar porque la gente no tiene un peso. Y no sólo para nuestro sector, sino para todos".