Coronavirus: el buque Scirocco amarró en el puerto

El buque Scirocco amarró en el puerto de Mar del Plata, así los aseguró a El Marplatense Jorge Frías, el titular de la Asociación de Capitanes de Pesca, y comentó que “desde temprano hable con la empresa y trate de llegar al intendente para que no haya una oposición por parte de él. Se logró articular todo para que el barco ingrese con normalidad”.

"Amarró al lado del Atlantic Surf, en el mismo muelle, y la tripulación no va a bajar hasta que llegue el personal sanitario y se tomen las decisiones sanitarias correspondientes", añadió.

"Yo empecé a gestionar desde temprano, me comuniqué con la empresa para saber la posición y no tenían ninguna voluntad de que el barco estuviese afuera. En principio era una controversia entre el municipio y el consorcio portuario, a mí me importaba lo que quisiese hacer el capitán. Al comunicarme con él me dijo que no tenía sentido estar ahí porque podía ser que no estuviesen todos contagiados y que se contagien allí", agregó Frías.