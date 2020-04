Textiles: "Si no apoyan en los momentos de crisis, es muy difícil seguir adelante"

A través de un comunicado, la Comisión Interna de trabajadores de Textilana, denunciaron un recorte salarial, a partir de que se homologue el acuerdo entre la Asociación Obrera Textil y la Federación de Industrias Textiles Argentinas (FITA).

Por su parte, el presidente de la Cámara Empresarial de Mar del Plata, Juan Pablo Maisonave expresó al respecto que "es un acuerdo de la Federación con el sindicato, que representa a los trabajadores, a nivel nacional que se hizo la semana pasada con el objetivo de preservar las fuentes de trabajo, como ocurre en todos los sectores. No estamos en condiciones de pagar el 100% de los salarios, no somos ajenos a la situación que está atravesando el mundo".

Y aclaró que "cada una de las empresas estamos analizando el acuerdo porque se pueden hacer acuerdos particulares ya que cada empresa tiene la potestad de hacer los suyos de acuerdo del articulo 223 bis de la ley de contrato de trabajo, que está dentro del DNU y no se está haciendo nada fuera de la ley".

En referencia a la crisis que vive el sector textil, Maisonave "todos queremos trabajar de forma normal y poder pagar los salarios, pero si las empresas no están percibiendo ningún tipo de ingreso, no pueden afrontar los compromisos correspondientes. Las empresas están abocados a buscar recursos únicamente para afrontar salarios y en su mayoría abonaron entre el 80 y el 100 por ciento de los sueldos de marzo. Entonces se hizo un gran esfuerzo y ahora la situación es más compleja en la falta de continuidad de la actividad".

"La actividad no está exceptuada, no se está trabajando y los empleados están en sus casas, salvo en algunos casos que estuvieron fabricando barbijos, pero es ínfimo y no afecta al común denominador de las empresas", sostuvo el titular de la Cámara Empresarial.

Asimismo, reconoció que "el capital más importante de nuestras empresas es la gente y es lo que queremos cuidar. Las empresas no tienen capacidad y se está postergando todo para hacer frente a los salarios o a una parte de ellos".

Y sobre la protesta que desarrollaron los trabajadores frente al Ministerio de Trabajo de la Nación, Maisonave enunció que "¿La gente no tiene que estar en cuarentena? Si cada uno no aporta se hace muy difícil. Se viene una situación en la que la economía va a pesar más que la salud. Hoy tenemos que pensar todos de otra manera y de hecho no sé cómo van a hacer las empresas en los próximos meses. La Cámara está diagramando una serie de medidas para alcanzar al Gobierno, para la subsistencia de las empresas".

"La estamos pasando mal, al igual que los trabajadores, pero no es la forma de actuar. Si no apoyan a las empresas en los momentos de crisis, es muy difícil seguir adelante", cerró.