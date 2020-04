Bordaisco cruzó a Morro: “No es tan sencillo sentar 24 concejales detrás de una computadora”

Por Carlos Walker

Tal como adelantó El Marplatense, concejales de la oposición le reclaman al Presidente del Concejo Deliberante, Ariel Martínez Bordaisco, que avance en la implementación de un sistema tecnológico para continuar la labor legislativa a distancia, de forma virtual y segura en el HCD local.

En ese contexto, concejal Mercedes Morro criticó a los concejales de la UCR por "frenar" la iniciativa. “El presidente del Concejo Deliberante, Ariel Martínez Bordaisco, y Vilma Baragiola no están de acuerdo con este proyecto. Lo están frenando. Nos dicen que no sería legal, pero otros municipios y el Congreso ya están avanzando con las reuniones y sesiones on line. No entiendo las trabas del radicalismo”, denunció la edil.

Este martes, el titular del Concejo Deliberante salió al cruce de la acusación de la concejal opositora. En declaraciones a CNN Radio Mar del Plata, Martínez Bordaisco remarcó que “tengo un gran respeto por ella, pero no sé qué quiso decir la concejal Morro. En el seno del Concejo Deliberante, se está discutiendo cómo seguir el trabajo en esta situación excepcional de la pandemia. La realidad es que el Concejo Deliberante no dejó de funcionar desde el primer minuto de la pandemia, se siguió trabajando todos los días”.

“En Labor Deliberativa, con la representación de todos los bloques, se formó una Comisión Especial de Seguimiento con el objetivo de dar herramientas legislativas para contribuir con las decisiones del Ejecutivo. En ese sentido, ya se han aprobado numerosos decretos con el apoyo de los bloques políticos”, detalló.

A continuación, el titular del cuerpo legislativo sostuvo que “hay una situación dinámica que va cambiando día a día, tras las decisiones que se toman a nivel nacional y provincial”.

“En ese contexto, la comisión de Labor Deliberativa está discutiendo cómo llevar adelante la próxima sesión y cómo empezar a darle movilidad a las comisiones internas con un protocolo sanitario correcto para evitar contagios. Son definiciones que se conocerán esta semana”, adelantó el edil,

En ese orden, Bordaisco subrayó que “no es tan sencillo sentar 24 concejales detrás de una computadora”. A renglón seguido, puntualizó que llevar una sesión virtual “significa la modificación de los reglamentos y la aplicación de una plataforma especial, ya que hay plataformas que no garantizan la identidad de la persona detrás de una computadora, ni tampoco garantizan los recursos jurídicos para validar un voto en el momento de la emisión”.

Para finalizar, el concejal remarcó que “el debate está abierto, pero si se garantiza el protocolo sanitario se puede realizar una sesión presencial. Esto se someterá a la decisión de los presidentes de los bloques políticos”. “Es importante que estemos sesionando, que estemos dando soluciones a los vecinos”, sentenció el presidente del HCD.