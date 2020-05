Otra ayuda comunitaria que no logra subsistir

Roxana Romero es dueña del merendero Guerreritos de la Vida, ubicado en el barrio Las Heras, al que asisten 30 chicos todos los días. Así como los comedores, los merenderos se ubican en los barrios humildes y son de gran ayuda a la comunidad y para las familias con el aporte de una de las cuiatro comidas fundamentales.

Pero como alertó El Marplatense semanas atrás sobre el comedor "Lucía y Juan", también "Guerreritos de la Vida" podría cerrar por falta de colaboración municipal y donaciones particulares.

Roxana puso en su casa de Reforma Universitaria al 2600 el merendero hace dos años, pero ya no logra sostenerlo. "La gente que aportaba donaciones ahora no puede hacerlo y actualmente estamos subsistiendo a partir de mi bolsillo y ya no puedo. Me han traído de Desarrollo Social pescado y cosas que pude repartirles a las mamás, pero no puedo darles la merienda para que se lleven a la casa", explicó.

"Vinieron una vez a traer filets de pescado y a los 15 días patitas de pollo, pero ahora ni siquiera la leche me trajeron. Trato de buscar la manera de contactarme, pero no consigo nada", confió en relación al aporte de la secretaría de Desarrollo Social.

Sobre cómo se agudizó la crisis en el barrio, Roxana sostuvo que "había papás que antes no venían, que estaban bien de trabajo e incluso me ayudaban, y vinieron a pedirme alimentos. Se nota el crecimiento de necesidades, como así también es notorio que la gente por el barrio ya no está circulando por la calle".

Entre las solicitudes esenciales para seguir funcionando hay leche, azúcar, harina y pan. Quienes quieran aportar, pueden hacerlo a la casa de Roxana Romero citada en la nota o comunicarse al 223 6877798.