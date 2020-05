Los trabajadores de la pesca que quisieron ingresar a la ciudad tenían los permisos

Los trabajadores que circulaban en el micro interceptado en la madrugada de este sábado en el retén de la autovía 2 contaban con la autorización de la secretaría de Producción e innovación del municipio de General Pueyrredon, de acuerdo a lo informado por fuentes del ejecutivo local.

Una alta fuente comunal señaló a El Marplatense que "habían presentado una nota al secretario comunal del área con fecha del 30 de abril" y que se encuadraba en el acuerdo entre CEPA y la Municipalidad.

En la nota de permiso se autorizaba a trabajadores, detallando los nombres, documentos y procedencia, sumado al chofer y una persona más que ingresaba con auto particular.

La situación ocurrió a las 6 de este sábado en el retén ubicado en la autovía 2, cuando personal de seguridad y de la CNRT interceptaron a un micro de transporte de una empresa privada que traía a estos trabajadores a Mar del Plata para desarrollar tareas en la pesca. Ante esto se procedió a trasladar a la unidad y a las personas a un hotel para llevar adelante los protocolos sanitarios.

Más tarde se supo que más de la mitad de los pasajeros del micro interceptado tenían fiebre. Así se desprendía de la información que tuvieron los responsables de la secretaría de salud que activaron el protocolo sanitario.

Las tomas de la temperatura las realizaron, primero, personal policial con pistolas láser y luego personal de una ambulancia afincada habitualmente en Gloria La Peregrina perteneciente al SAME. "Si no tienen resultados negativos desde el hotel no se mueven y no van al puerto a embarcarse", comentó una fuente.