Susana, el dolor por la muerte de Goldie y una triste llamada con Mirtha

Este viernes se dio a conocer la noticia sobre el fallecimiento de Goldie, la hermana de Mirtha Legrand, quien tenía 93 años. Una de las primeras figuras en hablar fue Susana Giménez, quien habló con Mirtha por teléfono a raiz de la cuarentena obligatoria. La última vez que estuvieron juntas compartiendo un agradable momento fue en Mar del Plata, más precisamente en la inauguración del renovado Teatro Tronador

"Estoy muy triste, muy triste. Para mí Goldie era muy importante en mi vida, hablábamos mucho. Siempre me decía 'acordate que desde que no está Luci, que era mi madre, estoy yo y siempre te voy a mirar'", recordó en diálogo con Telefe Noticias.

Según trascendió, Goldie falleció en su casa de Olivos por un infarto, mientras dormía. Entre lágrimas, la conductora contó cómo conoció la noticia: "Me lo dijo Chiquita, ¿entendés? Y eso me dejó peor, porque yo empecé a gritar como loca y ella también. Tenía miedo de que le haga mal, entonces le dije: 'Chiqui, te va a hacer mal, basta'. Y me dijo que sí y cortó".

Lo que más lamentó la diva de los teléfonos es no poder acompañar a Mirtha: "Yo sé que está con Marcela [Tinayre], pero es muy duro. Ellas eran una sola persona . La Chiqui hablaba todos los días con ella. Terminaba el programa y ella [Goldy] le decía todo de la ropa, lo que dijiste...", dijo Susana.

Susana y Mirtha disfrutaron juntas el 16 de enero de la inauguración del renovado Teatro Tronador. Por la apertura, a cargo de las máximas divas del espectáculo nacional, fue lógica la presencia de más de 80 medios de todo el país. Mirtha Legrand llegó alrededor de las 19.30, bajó de su auto en la puerta del Teatro y saludó al gran público que allí la esperaba. Susana arribó poco tiempo después y le dedicó algunos minutos a la interacción con el público, también ganándose un cálido aplauso de marplatenses y turistas.

Luego de este encuentro, nunca volvieron a verse las caras. Primero por las obligaciones de cada una, y luego producto de esta cuarentena obligatoria a raíz de la llegada del coronavirus a Mar del Plata.

"Goldy era una persona muy cálida y amorosa , no hay personas así, por eso Dios la premió con esa muerte pacífica, porque se acostó y no sintió nada, nunca más se levantó. Era un ser de luz, era una maravilla", relató.

Además, la conductora recordó -con la voz entrecortada- la última vez que habló por teléfono con Silvia Legrand. "Lo peor es que yo había hablado con ella ayer o anteayer y me mandó una torta enorme que decía: 'Para Susana y Mercedita, mi familia del alma'".

La conductora, además, recordó los regalos que se hacían entre ellas: "Siempre me mandaba libros fabulosos. Todo era amor. Yo le mandaba bombones y siempre le traía alguna cosa de mis viajes. La adoré, a toda su familia, pero con Goldy hablaba más porque tenía más tiempo".

Susana agregó que Goldy también le mandó un regalo. "Me dijo: 'Quiero vertelo puesto en La Mary, en el campo", recordó. "Sabíamos que alguna vez iba a pasar, pero uno cree que la gente que uno ama es inmortal y ella era muy cariñosa", sostuvo.

"Estaba muy bien. De la cabeza ni hablar, porque las dos son mágicas. Lo único que yo le noté es que hablaba más despacito que de costumbre, como si tuviera menos fuerza.

Pero igual hablamos una hora, a ella le gustaba mucho hablar por teléfono".

Sobre el rol maternal que tuvo Goldy en su vida, Susana recordó: "Hasta en la India me llamó. Nunca dejó de llamarme en un cumpleaños. Nunca en su vida. Estando en los lugares más insólitos recibía la llamada de Goldy".

"Por suerte nos pudimos despedir. Ella siempre me decía: amiga del alma, de la vida y cosas muy lindas", concluyó Susana.