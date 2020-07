Spinetta inmortal: su familia recuperó y remasterizó la presentación de "Artaud"

El 28 de octubre de 1973 a las 11 de la mañana, Luis Alberto Spinetta imprimía sobre el escenario del Teatro Astral una página dorada para la historia del rock argentino. La presentación de Artaud , su último disco bajo el nombre de Pescado Rabioso -elegido por la revista Rolling Stone como el mejor álbum del rock nacional-, lo encontraba sin banda y decidido a inaugurar el comienzo de una nueva era artística.

Así fue que Spinetta se cargó un show en solitario, con su guitarra acústica y nuevas canciones como "Todas las hojas son del viento", "Bajan" y "Cantata de puentes amarillos", transformando aquella hora quince de concierto en una poderosa performance, dialéctica y desafiante, para con su pasado y su futuro.

La edición digital ya se encuentra disponible en todas las plataformas y lo cierto es que no tardó en volverse viral entre todos los fanáticos de "El Flaco".

“Sé que ustedes me quieren y que hay mucha gente más que también me quiere. Me quiere aunque esté con un trío o con un cuarteto, con una balalaica o con un gato maullando”, decía Spinetta al inicio del show.

Masterizado por el ingeniero Mariano López, y completado con el aporte gráfico del periodista Miguel Grinberg -como los flyers de difusión del show dibujados por Spinetta o un manifiesto que se repartía a la entrada-, este registro, como parte de un trabajo de recuperación que la familia Spinetta tiene planeado hacer con varios otros, significa un apasionante viaje en el tiempo que ayuda a entender la urgencia artística de un Luis Alberto Spinetta forzando sus propios límites, saltando al vacío, a sus escasos 23 años (un mes más tarde, el 23 de noviembre, y sobre ese mismo escenario, presentaría a su nueva fantasía llamada Invisible).