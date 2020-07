Seguridad en tiempos de pandemia: una actividad esencial acechada por la precarización laboral

Por Marcelo Marcel

La actividad del personal de seguridad y vigilancia ha sido decretada como esencial por el gobierno Nacional en el marco de las medidas que se tomaron dentro de la ASPO. Y en las últimas horas tuvo las miradas desde cerca al conocerse el caso positivo de COVID-19 de un hombre que presta servicio en el Hospital Benardo Houssay.

"Estas cosas pueden pasar en estos tiempos", remarcó Christopher Lauro, delegado Regional Unión Personal de Seguridad de la República Argentina (Upsra) con cabecera en Mar del Plata. "Lo importante es que trabaja en una empresa seria y registrada, ya que en estos casos estamos teniendo problemas con las cooperativas. El muchacho está aislado y se hizo todo como corresponde".

"El gran problema que tenemos en estos momentos es la pelea con las cooperativas que vienen avanzando -agregó Lauro-. Compiten de manera desleal con las empresas afectando el contrato de los trabajadores con una precarización y violando la Ley de contrato de trabajo. Con las cooperativas no tenemos control, porque al no estar en relación de dependencia, no sabemos si están haciendo los controles y, de hecho, nos preocupa la salud de esos trabajadores de cooperativas. Allí tenemos un tema con la municipalidad por resolver", aclaró.

Lauro, de profesión abogado, comentó a El Marplatense que "estamos preocupados por la precarización laboral por parte de cooperativas y empresas no habilitadas para la prestación de servicios de seguridad y monitoreo de alarmas" y que "hemos tenido reuniones en los ministerios para poder terminar con este tema de precarización".

Resulta que en Mar del Plata no todos los que trabajan en la seguridad o vigilancia están registrados o lo hacen en empresas que cumplen con lo establecido en la Ley vigente y el Convenio colectivo de trabajo 507/07.

"Hoy el COVID está amparado por las ART de aquellos registrados. En el caso de las cooperativas no tienen ese y ahí es donde nos preocupan los precarizados, por su salud. De todos modos, un cuerpo de colaboradores gremiales están asistiendo constantemente y recorriendo los objetivos velando por el cumplimiento de los protocolos", detalló.

El servicio de seguridad y vigilancia está en plena vigencia laboral más allá del ASPO. Esta decisión fue tomada con buenos ojos por el gremio que nuclea en Mar del Plata a más de 800 afiliados desde la Unión Personal de Seguridad de la República Argentina (Upsra) e incluye a personas de Miramar, Balcarce, Santa clara del Mar y otras localidades.

"La actividad es esencial y se vio resentida en algún punto con este aislamiento porque algunos comercios no pudieron abrir como los shoppings. En este caso se ha reasignado personal pero lo importante acá es que no tuvimos despedidos y es para destacar".

A la hora de analizar la situación de la pandemia y el riesgo que tienen los trabajadores de seguridad, dijo que "los vigiladores, mas allá del protocolo de seguridad e higiene que tienen, llevan adelante controles personales y, en el trabajo en sí, cada empresa les da las indicaciones puntuales pero están instruidos para que se respete el distanciamiento social, la toma de temperatura. El personal está capacitado para el trabajo en estos tiempos tan especiales".

"En nuestra sede damos asistencia y asesoramiento a los trabajadores. Pregonamos estar cerca de ellos, con quienes nos colaboran en el local como Gaby Carmona y otros muchachos que tienen ese rol de colaboradores", agregó.

Lauro quiso destacar, asimismo, el compromiso que tomó el gremio que representa en las políticas tomadas en el municipio al prestar "colaboración con el Hotel del gremio, el Regidor, que ha sido sede se personas que han llegado para realizar la cuarentena controlada. Somos solidarios desde las indicaciones que tenemos a nivel nacional", concluyó.